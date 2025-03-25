https://ria.ru/20250325/putin-2007306000.html
Путин посмертно наградил подполковника Маслиенко Орденом Мужества
Путин посмертно наградил подполковника Маслиенко Орденом Мужества - РИА Новости, 25.03.2025
Путин посмертно наградил подполковника Маслиенко Орденом Мужества
Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно Орденом Мужества главу управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:30:00+03:00
2025-03-25T21:30:00+03:00
2025-03-25T21:30:00+03:00
общество
белгородская область
россия
владимир путин
александр александрович
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно Орденом Мужества главу управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александра Маслиенко, который погиб при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Орденом Мужества Маслиенко Александра Александровича - начальника муниципального бюджетного учреждения "Управление оперативного реагирования Шебекинского муниципального округа", Белгородская область (посмертно)", - сообщается в указе президента. Маслиенко погиб в июле 2024 года при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа. Кроме того, Путин наградил Орденом Мужества посмертно дежурного инженера подстанции "Металлургическая" в Белгородской области Виктора Тыняного. Также медалью "За отвагу" посмертно был награжден стрелок батальона "Преображенский" белгородской общественной организации "Сводный оперативный отряд содействия правопорядка" Владимир Смоляков.
https://ria.ru/20250211/podrostok-1998731161.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, россия, владимир путин, александр александрович, вооруженные силы украины
Общество, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Александр Александрович, Вооруженные силы Украины
Путин посмертно наградил подполковника Маслиенко Орденом Мужества
Путин посмертно наградил главу Шебекинского управления реагирования Маслиенко