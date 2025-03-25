https://ria.ru/20250325/putin-2007305848.html
Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода
Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Городской больницы №2 города Белгорода, соответствующий указ опубликован на портале правовой РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:29:00+03:00
2025-03-25T21:29:00+03:00
2025-03-25T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Городской больницы №2 города Белгорода, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №2 г.Белгорода", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20241210/putin-1988468509.html
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общество, россия, белгород, владимир путин
Общество, Россия, Белгород, Владимир Путин
Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода
Путин наградил орденом Пирогова коллектив Городской больницы No2 Белгорода