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Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода - РИА Новости, 25.03.2025
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21:29 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/putin-2007305848.html
Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода
Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Городской больницы №2 города Белгорода, соответствующий указ опубликован на портале правовой РИА Новости, 25.03.2025
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общество
россия
белгород
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Городской больницы №2 города Белгорода, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №2 г.Белгорода", - говорится в тексте документа.
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общество, россия, белгород, владимир путин
Общество, Россия, Белгород, Владимир Путин
Путин наградил орденом Пирогова коллектив больницы Белгорода

Путин наградил орденом Пирогова коллектив Городской больницы No2 Белгорода

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Городской больницы №2 города Белгорода, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Пирогова коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №2 г.Белгорода", - говорится в тексте документа.
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ОбществоРоссияБелгородВладимир Путин
 
 
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