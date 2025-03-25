https://ria.ru/20250325/putin-2007304346.html

Путин наградил актера Стеклова орденом Почета

Путин наградил актера Стеклова орденом Почета - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил актера Стеклова орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил актера Владимира Стеклова орденом Почета, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:19:00+03:00

2025-03-25T21:19:00+03:00

2025-03-25T21:19:00+03:00

россия

владимир путин

владимир стеклов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743401357_0:24:2884:1646_1920x0_80_0_0_c6f746de37beb429b632263d62f4733d.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера Владимира Стеклова орденом Почета, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Почета Стеклова Владимира Александровича - художественного руководителя общества с ограниченной ответственностью "Центр культуры и искусств "Московский современный художественный театр", Московская область", - говорится в указе.

https://ria.ru/20250325/putin-2007302391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, владимир стеклов