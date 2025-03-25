https://ria.ru/20250325/putin-2007304346.html
Путин наградил актера Стеклова орденом Почета
Путин наградил актера Стеклова орденом Почета - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил актера Стеклова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил актера Владимира Стеклова орденом Почета, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:19:00+03:00
2025-03-25T21:19:00+03:00
2025-03-25T21:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера Владимира Стеклова орденом Почета, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Почета Стеклова Владимира Александровича - художественного руководителя общества с ограниченной ответственностью "Центр культуры и искусств "Московский современный художественный театр", Московская область", - говорится в указе.
https://ria.ru/20250325/putin-2007302391.html
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россия, владимир путин, владимир стеклов
Россия, Владимир Путин, Владимир Стеклов
Путин наградил актера Стеклова орденом Почета
Путин наградил актера Владимира Стеклова орденом Почета