https://ria.ru/20250325/putin-2007304002.html

Путин наградил Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве"

Путин наградил Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:16:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

анна семенович

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью "За труды в культуре и искусстве" … Семенович Анну Григорьевну - ведущую программы акционерного общества "Русское Радио-Евразия", город Москва", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20250325/putin-2007302391.html

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россия, владимир путин, анна семенович