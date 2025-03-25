https://ria.ru/20250325/putin-2007304002.html
Путин наградил Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве"
Путин наградил Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве" - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:16:00+03:00
2025-03-25T21:16:00+03:00
2025-03-25T21:16:00+03:00
культура
россия
владимир путин
анна семенович
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью "За труды в культуре и искусстве" … Семенович Анну Григорьевну - ведущую программы акционерного общества "Русское Радио-Евразия", город Москва", - говорится в тексте указа.
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россия, владимир путин, анна семенович
Культура, Россия, Владимир Путин, Анна Семенович
Путин наградил Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве"
Путин наградил певицу Семенович медалью за труды в культуре и искусстве