https://ria.ru/20250325/putin-2007303371.html

"Догонят и посадят": Путин переделал известную пословицу

"Догонят и посадят": Путин переделал известную пословицу - РИА Новости, 25.03.2025

"Догонят и посадят": Путин переделал известную пословицу

Президент России Владимир Путин напомнил, что в истории отечественного театрального искусства были периоды, когда с авторами постановок по современным... РИА Новости, 25.03.2025

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россия

владимир путин

захар прилепин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что в истории отечественного театрального искусства были периоды, когда с авторами постановок по современным произведениям поступали по принципу "догонят, поймают и посадят". На заседании Совета по культуре и искусству во вторник писатель Захар Прилепин попросил Путина рассмотреть вопрос о создании театра для постановки произведений современных писателей на актуальные темы, поскольку сегодня российские театры в основном посвящают свою работу "осмыслению прошлого". В свою очередь, президент подчеркнул, что сложности с постановками современных авторов не связаны с госполитикой, и отметил, что в истории России во все времена было по-разному. "Вы сказали, что во все времена можно было ставить легко. Ну, не легко, а по-разному было. Помните известную шуточку? Везде говорят: "Вылетит слово — не поймаешь", а у нас: догонят, поймают и посадят. Это было в нашей истории — и довольно часто. И во времена Николая I. Батюшка Тихон сейчас будет защищать Николая I, но так было, и в эти времена запрещали как раз", — сказал глава государства.

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россия, владимир путин, захар прилепин