https://ria.ru/20250325/putin-2007302783.html

Путин провел заседание Совета по культуре и искусству

Путин провел заседание Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 25.03.2025

Путин провел заседание Совета по культуре и искусству

Президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. На нем обсудили вопросы доступности культуры, развитие российского кинематографа и... РИА Новости, 25.03.2025

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политика

владимир путин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. На нем обсудили вопросы доступности культуры, развитие российского кинематографа и пострадавшие из-за действий ВСУ культурные объекты. Глава государства также коснулся темы ротации военных в зоне спецоперации.Основные заявления российского лидера — в материале РИА Новости. О доступности культурыИнфраструктура в сфере культуры должна быть достаточна и по количеству, содержательна по смыслам и доступна всем гражданам. Вне зависимости от места проживания и уровня доходов, люди должны с детства иметь возможность встречаться с культурой.Предлагаю включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.О кинематографеКассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на десять процентов. Хороший темп, и аудитория составила 100 миллионов человек. Поэтому движение вперед есть, оно заметное.Об объектах культурного наследия, пострадавших от ВСУВсе эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой. Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано. А некоторые уже оказываются в наших руках, и переданы суду. О ротации военных Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения.

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о важности сохранения культурного наследия России Путин о важности сохранения культурного наследия России 2025-03-25T21:09 true PT0M34S

Путин об инфраструктуре в сфере культуры Путин об инфраструктуре в сфере культуры 2025-03-25T21:09 true PT1M03S

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Путин о ротации военных на фронте Полный ответ Путина на вопрос Прилепина о ротации на фронте. 2025-03-25T21:09 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), вооруженные силы украины, курская область, видео