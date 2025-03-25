Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
О доступности культуры
- Культура должна быть доступна россиянам, вне зависимости от того, где они живут:
Инфраструктура в сфере культуры должна быть достаточна и по количеству, содержательна по смыслам и доступна всем гражданам. Вне зависимости от места проживания и уровня доходов, люди должны с детства иметь возможность встречаться с культурой.
- Путин поручил проработать создание культурной инфраструктуры в новых микрорайонах;
- Президент предложил включить обеспеченность инфраструктурой в сфере культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования:
Предлагаю включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.
О кинематографе
- В прошлом году российские власти продолжили поддержку российского кинематографа, завершено производство 298 фильмов;
- В прокат вышли 214 российских кинолент, из них 54 сняты при поддержке Министерства культуры:
Кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на десять процентов. Хороший темп, и аудитория составила 100 миллионов человек. Поэтому движение вперед есть, оно заметное.
- Предложения ввести в школьную программу кинематограф и обязательный просмотр отечественных фильмов требуют пристального внимания;
- Президент поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять десять процентов от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации.
Об объектах культурного наследия, пострадавших от ВСУ
- Украинские боевики, уходя из Курской области, разрушают и целенаправленно бьют по объектам культурного наследия и духовным центрам:
Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой. Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано. А некоторые уже оказываются в наших руках, и переданы суду.
- Объекты культуры и вся Курская область будут восстановлены;
- Власти не оставят жителей региона после освобождения территорий от ВСУ.
О ротации военных
- Решение о ротации российских военных в зоне спецоперации будут принимать исходя из ситуации на земле:
- Многие из воющих на фронте мобилизованных работают как профессиональные военные, они — полноценные боевые единицы.