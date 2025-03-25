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Путин провел заседание Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 25.03.2025
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21:09 25.03.2025 (обновлено: 21:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007302783.html
Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
Путин провел заседание Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 25.03.2025
Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. На нем обсудили вопросы доступности культуры, развитие российского кинематографа и... РИА Новости, 25.03.2025
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2025-03-25T21:31:00+03:00
политика
владимир путин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. На нем обсудили вопросы доступности культуры, развитие российского кинематографа и пострадавшие из-за действий ВСУ культурные объекты. Глава государства также коснулся темы ротации военных в зоне спецоперации.Основные заявления российского лидера — в материале РИА Новости. О доступности культурыИнфраструктура в сфере культуры должна быть достаточна и по количеству, содержательна по смыслам и доступна всем гражданам. Вне зависимости от места проживания и уровня доходов, люди должны с детства иметь возможность встречаться с культурой.Предлагаю включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.О кинематографеКассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на десять процентов. Хороший темп, и аудитория составила 100 миллионов человек. Поэтому движение вперед есть, оно заметное.Об объектах культурного наследия, пострадавших от ВСУВсе эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой. Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано. А некоторые уже оказываются в наших руках, и переданы суду. О ротации военных Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения.
россия
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Путин о важности сохранения культурного наследия России
Путин о важности сохранения культурного наследия России
2025-03-25T21:09
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PT0M34S
Путин об инфраструктуре в сфере культуры
Путин об инфраструктуре в сфере культуры
2025-03-25T21:09
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PT1M03S
Путин о нацпроекте "Инфраструктура для жизни"
Путин о нацпроекте "Инфраструктура для жизни"
2025-03-25T21:09
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PT0M46S
Путин о ротации военных на фронте
Полный ответ Путина на вопрос Прилепина о ротации на фронте.
2025-03-25T21:09
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политика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), вооруженные силы украины, курская область, видео
Политика, Владимир Путин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Вооруженные силы Украины, Курская область
Путин провел заседание Совета по культуре и искусству
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. На нем обсудили вопросы доступности культуры, развитие российского кинематографа и пострадавшие из-за действий ВСУ культурные объекты. Глава государства также коснулся темы ротации военных в зоне спецоперации.
2025-03-25T21:09
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Путин провел заседание Совета по культуре и искусству

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. На нем обсудили вопросы доступности культуры, развитие российского кинематографа и пострадавшие из-за действий ВСУ культурные объекты. Глава государства также коснулся темы ротации военных в зоне спецоперации.
Основные заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

О доступности культуры

  • Культура должна быть доступна россиянам, вне зависимости от того, где они живут:
«

Инфраструктура в сфере культуры должна быть достаточна и по количеству, содержательна по смыслам и доступна всем гражданам. Вне зависимости от места проживания и уровня доходов, люди должны с детства иметь возможность встречаться с культурой.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Путин поручил проработать создание культурной инфраструктуры в новых микрорайонах;
  • Президент предложил включить обеспеченность инфраструктурой в сфере культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования:
«

Предлагаю включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О кинематографе

  • В прошлом году российские власти продолжили поддержку российского кинематографа, завершено производство 298 фильмов;
  • В прокат вышли 214 российских кинолент, из них 54 сняты при поддержке Министерства культуры:
«

Кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на десять процентов. Хороший темп, и аудитория составила 100 миллионов человек. Поэтому движение вперед есть, оно заметное.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Предложения ввести в школьную программу кинематограф и обязательный просмотр отечественных фильмов требуют пристального внимания;
  • Президент поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять десять процентов от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации.

Об объектах культурного наследия, пострадавших от ВСУ

  • Украинские боевики, уходя из Курской области, разрушают и целенаправленно бьют по объектам культурного наследия и духовным центрам:
«

Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой. Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано. А некоторые уже оказываются в наших руках, и переданы суду.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Объекты культуры и вся Курская область будут восстановлены;
  • Власти не оставят жителей региона после освобождения территорий от ВСУ.

О ротации военных

  • Решение о ротации российских военных в зоне спецоперации будут принимать исходя из ситуации на земле:
«
Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения.
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Многие из воющих на фронте мобилизованных работают как профессиональные военные, они — полноценные боевые единицы.
 
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