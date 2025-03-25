https://ria.ru/20250325/putin-2007302391.html

Путин присвоил звания народных артистов Аверину и Вележовой

Путин присвоил звания народных артистов Аверину и Вележовой - РИА Новости, 25.03.2025

Путин присвоил звания народных артистов Аверину и Вележовой

Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актеру Ленкома Марка Захарова Максиму Аверину и актрисе Театра Вахтангова Лидии Вележовой,... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актеру Ленкома Марка Захарова Максиму Аверину и актрисе Театра Вахтангова Лидии Вележовой, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. "За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" - Аверину Максиму Викторовичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"; Вележовой Лидии Леонидовне - артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в документе.

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россия, москва, владимир путин, максим аверин, евгений вахтангов