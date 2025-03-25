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Путин присвоил звания народных артистов Аверину и Вележовой - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:06 25.03.2025 (обновлено: 21:11 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007302391.html
Путин присвоил звания народных артистов Аверину и Вележовой
Путин присвоил звания народных артистов Аверину и Вележовой - РИА Новости, 25.03.2025
Путин присвоил звания народных артистов Аверину и Вележовой
Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актеру Ленкома Марка Захарова Максиму Аверину и актрисе Театра Вахтангова Лидии Вележовой,... РИА Новости, 25.03.2025
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культура
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актеру Ленкома Марка Захарова Максиму Аверину и актрисе Театра Вахтангова Лидии Вележовой, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. "За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" - Аверину Максиму Викторовичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"; Вележовой Лидии Леонидовне - артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в документе.
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россия, москва, владимир путин, максим аверин, евгений вахтангов
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Максим Аверин, Евгений Вахтангов
Путин присвоил звания народных артистов Аверину и Вележовой

Путин присвоил звания народных артистов России Аверину и Вележовой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Максим Аверин
Актер Максим Аверин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Актер Максим Аверин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ актеру Ленкома Марка Захарова Максиму Аверину и актрисе Театра Вахтангова Лидии Вележовой, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Лидия Вележева
Актриса Лидия Вележева - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Лидия Вележева
"За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" - Аверину Максиму Викторовичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"; Вележовой Лидии Леонидовне - артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в документе.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста
24 января, 20:47
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинМаксим АверинЕвгений Вахтангов
 
 
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