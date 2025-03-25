https://ria.ru/20250325/putin-2007298656.html
Путин предложил создать культурную инфраструктуру в новых микрорайонах
Путин предложил создать культурную инфраструктуру в новых микрорайонах - РИА Новости, 25.03.2025
Путин предложил создать культурную инфраструктуру в новых микрорайонах
Президент РФ Владимир Путин предложил проработать создание культурной инфраструктуры в новых микрорайонах. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:43:00+03:00
2025-03-25T20:43:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил проработать создание культурной инфраструктуры в новых микрорайонах. Генеральный директор ООО "МТС Медиа" Софья Митрофанова обратилась к Путину в ходе заседания совета по культуре и искусству с вопросом о возможности включения объектов театрально-концертного назначения в постройку новых районов. "Почему не закладывается строительство (культурной инфраструктуры - ред.) в комплексные планы развития территорий? Ну, видимо, до сих пор считалось, что без этого можно жить. Без поликлиники, без детского сада нельзя, а без объекта культуры, без концертного зала можно. Можно куда-то поехать, послушать музыку или посмотреть спектакль не в самом микрорайоне, а где-то в центре города. Но я не могу с вами не согласиться в том, что на это нужно обращать внимание. И нужно подумать над тем, как к этому подойти", - сказал глава государства, отвечая Митрофановой.
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Путин об инфраструктуре в сфере культуры
Путин об инфраструктуре в сфере культуры
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россия, владимир путин, мтс
Россия, Владимир Путин, МТС
Путин предложил создать культурную инфраструктуру в новых микрорайонах
Путин предложил проработать создание культурной инфраструктуры в новых районах