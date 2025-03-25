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Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации - РИА Новости, 25.03.2025
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20:35 25.03.2025 (обновлено: 20:40 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007297385.html
Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации
Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации - РИА Новости, 25.03.2025
Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации
Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие... РИА Новости, 25.03.2025
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россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации. "И 10% от проката иностранных (мультипликационных - ред.) фильмов тоже, я подумал, (можно направлять на развитие отечественной анимации - ред.). Ольга Борисовна (Любимова – ред.), проработайте пожалуйста с Минфином. Потом скажите мне, какой результат", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
https://ria.ru/20250325/putin-2007292372.html
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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации

Путин поручил направлять 10% от проката иностранной анимации в пользу российской

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации.
"И 10% от проката иностранных (мультипликационных - ред.) фильмов тоже, я подумал, (можно направлять на развитие отечественной анимации - ред.). Ольга Борисовна (Любимова – ред.), проработайте пожалуйста с Минфином. Потом скажите мне, какой результат", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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