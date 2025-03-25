https://ria.ru/20250325/putin-2007297385.html

Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации

Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации - РИА Новости, 25.03.2025

Путин поручил проработать идею по развитию отечественной анимации

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие... РИА Новости, 25.03.2025

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россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры проработать вместе с Минфином идею направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации. "И 10% от проката иностранных (мультипликационных - ред.) фильмов тоже, я подумал, (можно направлять на развитие отечественной анимации - ред.). Ольга Борисовна (Любимова – ред.), проработайте пожалуйста с Минфином. Потом скажите мне, какой результат", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

https://ria.ru/20250325/putin-2007292372.html

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россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)