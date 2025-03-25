https://ria.ru/20250325/putin-2007292372.html
Путин оценил идею перенять французский опыт развития мультипликации
Путин оценил идею перенять французский опыт развития мультипликации - РИА Новости, 25.03.2025
Путин оценил идею перенять французский опыт развития мультипликации
Президент России Владимир Путин при обсуждении предложения перенять французский опыт развития мультипликации отметил, что не всегда происходящее во Франции... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:08:00+03:00
2025-03-25T20:08:00+03:00
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культура
франция
россия
владимир путин
юлиана слащева
союзмультфильм
фонд кино
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при обсуждении предложения перенять французский опыт развития мультипликации отметил, что не всегда происходящее во Франции может стать "хорошим примером" для РФ. В ходе заседания во вторник Совета по культуре и искусству председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева предложила направлять 10% средств, получаемых от кинопроката иностранных мультфильмов в Фонд кино на поддержку отечественной анимации. Она подчеркнула, что подобная практика распространена в мире и в качестве примера привела Францию. "...И не всегда то, что происходит во Франции, является для нас хорошим примером", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250325/putin-2007268516.html
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франция, россия, владимир путин, юлиана слащева, союзмультфильм, фонд кино
Культура, Франция, Россия, Владимир Путин, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Фонд кино
Путин оценил идею перенять французский опыт развития мультипликации
Путин: не всегда происходящее во Франции является хорошим примером для России