https://ria.ru/20250325/putin-2007292372.html

Путин оценил идею перенять французский опыт развития мультипликации

Путин оценил идею перенять французский опыт развития мультипликации - РИА Новости, 25.03.2025

Путин оценил идею перенять французский опыт развития мультипликации

Президент России Владимир Путин при обсуждении предложения перенять французский опыт развития мультипликации отметил, что не всегда происходящее во Франции... РИА Новости, 25.03.2025

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культура

франция

россия

владимир путин

юлиана слащева

союзмультфильм

фонд кино

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при обсуждении предложения перенять французский опыт развития мультипликации отметил, что не всегда происходящее во Франции может стать "хорошим примером" для РФ. В ходе заседания во вторник Совета по культуре и искусству председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева предложила направлять 10% средств, получаемых от кинопроката иностранных мультфильмов в Фонд кино на поддержку отечественной анимации. Она подчеркнула, что подобная практика распространена в мире и в качестве примера привела Францию. "...И не всегда то, что происходит во Франции, является для нас хорошим примером", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250325/putin-2007268516.html

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франция, россия, владимир путин, юлиана слащева, союзмультфильм, фонд кино