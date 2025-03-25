https://ria.ru/20250325/putin-2007291459.html
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества - РИА Новости, 25.03.2025
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества
Президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:05:00+03:00
2025-03-25T20:05:00+03:00
2025-03-25T20:18:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить Смоликова Дмитрия Дмитриевича атаманом Иркутского войскового казачьего общества", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 25 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240916/kazachestvo-1973045056.html
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россия, владимир путин
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества
Путин утвердил Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества