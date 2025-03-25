Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 25.03.2025 (обновлено: 20:18 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007291459.html
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества - РИА Новости, 25.03.2025
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества
Президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:05:00+03:00
2025-03-25T20:18:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007294076_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_7bc3904e32f5dcb6ec253eb5bfc35060.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить Смоликова Дмитрия Дмитриевича атаманом Иркутского войскового казачьего общества", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 25 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240916/kazachestvo-1973045056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007294076_71:0:2347:1707_1920x0_80_0_0_981399f681ee8223965b5b00ff4beba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества

Путин утвердил Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества

© Фото : Портал "Российское казачество"Дмитрий Смоликов
Дмитрий Смоликов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Портал "Российское казачество"
Дмитрий Смоликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить Смоликова Дмитрия Дмитриевича атаманом Иркутского войскового казачьего общества", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 25 марта 2025 года.
Казаки Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Внесены изменения в стратегию госполитики РФ в отношении казачества
16 сентября 2024, 18:46
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала