https://ria.ru/20250325/putin-2007291459.html

Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества

Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества - РИА Новости, 25.03.2025

Путин утвердил нового атамана Иркутского войскового казачьего общества

Президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 25.03.2025

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить Смоликова Дмитрия Дмитриевича атаманом Иркутского войскового казачьего общества", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 25 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240916/kazachestvo-1973045056.html

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россия, владимир путин