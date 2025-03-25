https://ria.ru/20250325/putin-2007289021.html

Путин присвоил почетные наименования двум бригадам и полку ВС России

Путин присвоил почетные наименования двум бригадам и полку ВС России - РИА Новости, 25.03.2025

Путин присвоил почетные наименования двум бригадам и полку ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования двум бригадам и одному полку ВС РФ, соответствующие указы размещены на сайте официального... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:48:00+03:00

2025-03-25T19:48:00+03:00

2025-03-25T19:48:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования двум бригадам и одному полку ВС РФ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 38 зенитной ракетной ордена Суворова бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 38 гвардейская зенитная ракетная ордена Суворова бригада", - говорится в документе. Другим указом Путин присвоил 140-й зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригаде почетное наименование "гвардейская". "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 140 зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 140 гвардейская зенитная ракетная Борисовская орденов Кутузова и Жукова бригада", - говорится в указе. Кроме того, президент РФ присвоил почетное наименование "гвардейский" 89-му саперному полку. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 89 саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 89 гвардейский саперный полк", - говорится в документе. Данные документы вступают в силу со дня подписания, 25 марта.

https://ria.ru/20250310/polk-2004158824.html

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россия, владимир путин, безопасность