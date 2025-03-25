https://ria.ru/20250325/putin-2007280078.html

Путин ответил на вопрос о сложностях с постановкой современных авторов

Путин ответил на вопрос о сложностях с постановкой современных авторов - РИА Новости, 25.03.2025

Путин ответил на вопрос о сложностях с постановкой современных авторов

Сложности с постановками современных авторов не связаны с государственной политикой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:04:00+03:00

2025-03-25T19:04:00+03:00

2025-03-25T19:15:00+03:00

культура

россия

владимир путин

захар прилепин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сложности с постановками современных авторов не связаны с государственной политикой, заявил президент России Владимир Путин. Писатель Захар Прилепин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что сегодня "не все так просто" с постановкой современных авторов, так как театры львиную долю времени посвящают "осмыслению прошлого". "По поводу того, что у нас какие-то сложности, я первый раз слышу, с постановками современных авторов. Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет. Вы сказали, что во все времена можно было ставить легко. Ну, не легко, а по-разному было", - ответил Путин.

https://ria.ru/20250325/meropriyatiya-2005792207.html

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2025

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россия, владимир путин, захар прилепин