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Путин ответил на вопрос о сложностях с постановкой современных авторов - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:04 25.03.2025 (обновлено: 19:15 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007280078.html
Путин ответил на вопрос о сложностях с постановкой современных авторов
Путин ответил на вопрос о сложностях с постановкой современных авторов - РИА Новости, 25.03.2025
Путин ответил на вопрос о сложностях с постановкой современных авторов
Сложности с постановками современных авторов не связаны с государственной политикой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:04:00+03:00
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культура
россия
владимир путин
захар прилепин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сложности с постановками современных авторов не связаны с государственной политикой, заявил президент России Владимир Путин. Писатель Захар Прилепин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что сегодня "не все так просто" с постановкой современных авторов, так как театры львиную долю времени посвящают "осмыслению прошлого". "По поводу того, что у нас какие-то сложности, я первый раз слышу, с постановками современных авторов. Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет. Вы сказали, что во все времена можно было ставить легко. Ну, не легко, а по-разному было", - ответил Путин.
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россия, владимир путин, захар прилепин
Культура, Россия, Владимир Путин, Захар Прилепин
Путин ответил на вопрос о сложностях с постановкой современных авторов

Путин: сложности с постановками современных авторов не связаны с госполитикой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сложности с постановками современных авторов не связаны с государственной политикой, заявил президент России Владимир Путин.
Писатель Захар Прилепин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что сегодня "не все так просто" с постановкой современных авторов, так как театры львиную долю времени посвящают "осмыслению прошлого".
"По поводу того, что у нас какие-то сложности, я первый раз слышу, с постановками современных авторов. Это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет. Вы сказали, что во все времена можно было ставить легко. Ну, не легко, а по-разному было", - ответил Путин.
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КультураРоссияВладимир ПутинЗахар Прилепин
 
 
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