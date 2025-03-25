https://ria.ru/20250325/putin-2007279422.html

Путин назвал иллюстрирование книг в России одним из лучших в мире

Путин назвал иллюстрирование книг в России одним из лучших в мире - РИА Новости, 25.03.2025

Путин назвал иллюстрирование книг в России одним из лучших в мире

Президент России Владимир Путин назвал искусство книжной иллюстрации в России одним из лучших в мире, пошутив, что именно поэтому до сих пор каждый, открывая... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:59:00+03:00

2025-03-25T18:59:00+03:00

2025-03-25T18:59:00+03:00

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал искусство книжной иллюстрации в России одним из лучших в мире, пошутив, что именно поэтому до сих пор каждый, открывая книгу, ищет в ней картинки. Путин во вторник вручил премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. После торжественной церемонии в Кремле президент пообщался с лауреатами в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Одним из лауреатов премии за произведения для детей и юношества стала иллюстратор Ольга Ионайтис, работа которой, как отметил президент, органична замыслам авторов и тонкому чувству детской аудитории. "У нас иллюстрация, наверное, одна из лучших в мире. Именно поэтому все мы – я думаю, что все со мной согласятся, - как книжку открываем, до сих пор картинки ищем. Благодаря вам и вашим коллегам – таким же художникам, как вы", - сказал Путин, общаясь с лауреатами после церемонии.

https://ria.ru/20250325/putin-2007242411.html

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россия, владимир путин