https://ria.ru/20250325/putin-2007279422.html
Путин назвал иллюстрирование книг в России одним из лучших в мире
Путин назвал иллюстрирование книг в России одним из лучших в мире - РИА Новости, 25.03.2025
Путин назвал иллюстрирование книг в России одним из лучших в мире
Президент России Владимир Путин назвал искусство книжной иллюстрации в России одним из лучших в мире, пошутив, что именно поэтому до сих пор каждый, открывая... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:59:00+03:00
2025-03-25T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал искусство книжной иллюстрации в России одним из лучших в мире, пошутив, что именно поэтому до сих пор каждый, открывая книгу, ищет в ней картинки. Путин во вторник вручил премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. После торжественной церемонии в Кремле президент пообщался с лауреатами в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Одним из лауреатов премии за произведения для детей и юношества стала иллюстратор Ольга Ионайтис, работа которой, как отметил президент, органична замыслам авторов и тонкому чувству детской аудитории. "У нас иллюстрация, наверное, одна из лучших в мире. Именно поэтому все мы – я думаю, что все со мной согласятся, - как книжку открываем, до сих пор картинки ищем. Благодаря вам и вашим коллегам – таким же художникам, как вы", - сказал Путин, общаясь с лауреатами после церемонии.
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин назвал иллюстрирование книг в России одним из лучших в мире
Путин назвал искусство книжной иллюстрации в России одним из лучших в мире
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал искусство книжной иллюстрации в России одним из лучших в мире, пошутив, что именно поэтому до сих пор каждый, открывая книгу, ищет в ней картинки.
Путин
во вторник вручил премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. После торжественной церемонии в Кремле президент пообщался с лауреатами в неформальной обстановке за бокалом шампанского.
Одним из лауреатов премии за произведения для детей и юношества стала иллюстратор Ольга Ионайтис, работа которой, как отметил президент, органична замыслам авторов и тонкому чувству детской аудитории.
"У нас иллюстрация, наверное, одна из лучших в мире. Именно поэтому все мы – я думаю, что все со мной согласятся, - как книжку открываем, до сих пор картинки ищем. Благодаря вам и вашим коллегам – таким же художникам, как вы", - сказал Путин, общаясь с лауреатами после церемонии.