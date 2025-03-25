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Путин призвал создавать артистам цирка благоприятные условия - РИА Новости, 25.03.2025
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Культура
 
18:58 25.03.2025 (обновлено: 19:09 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007279185.html
Путин призвал создавать артистам цирка благоприятные условия
Путин призвал создавать артистам цирка благоприятные условия - РИА Новости, 25.03.2025
Путин призвал создавать артистам цирка благоприятные условия
Президент РФ Владимир Путин комментируя идею контрактную систему для артистов цирка, отметил, что нужно создавать благоприятные условия, чтобы "тиграм мясо... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:58:00+03:00
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культура
россия
владимир путин
эдгард запашный
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин комментируя идею контрактную систему для артистов цирка, отметил, что нужно создавать благоприятные условия, чтобы "тиграм мясо додавали". Артист цирка, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил Путину внедрить возможность заключения трудовых контрактов для будущих артистов цирка ещё на этапе поступления и обучения, отметив, что отсутствие такой возможности приводит к тому, что 50% выпускников циркового училища уезжают работать в другие страны. "Нужно просто создавать условия для людей. Хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда уезжать. Это наша задача. Задача государства, которое здесь явно где-то в чем-то недорабатывает, задача руководителей различных учреждений культуры, в данном случае. Чтобы у нас везде все было достойно, на хорошем высоком уровне, и чтобы тиграм мясо додавали. Чтобы все было в рамках заявленных стандартов и правил", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, эдгард запашный
Культура, Россия, Владимир Путин, Эдгард Запашный
Путин призвал создавать артистам цирка благоприятные условия

Путин призвал создавать артистам цирка хорошие условия, чтобы не хотели уезжать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин комментируя идею контрактную систему для артистов цирка, отметил, что нужно создавать благоприятные условия, чтобы "тиграм мясо додавали".
Артист цирка, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил Путину внедрить возможность заключения трудовых контрактов для будущих артистов цирка ещё на этапе поступления и обучения, отметив, что отсутствие такой возможности приводит к тому, что 50% выпускников циркового училища уезжают работать в другие страны.
"Нужно просто создавать условия для людей. Хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда уезжать. Это наша задача. Задача государства, которое здесь явно где-то в чем-то недорабатывает, задача руководителей различных учреждений культуры, в данном случае. Чтобы у нас везде все было достойно, на хорошем высоком уровне, и чтобы тиграм мясо додавали. Чтобы все было в рамках заявленных стандартов и правил", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
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