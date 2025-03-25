https://ria.ru/20250325/putin-2007279060.html
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры
Президент России Владимир Путин пообещал включить вопрос о восстановлении разрушенных объектов культурного наследия после оккупации ВСУ в перечень поручений. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:58:00+03:00
2025-03-25T18:58:00+03:00
2025-03-25T18:59:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал включить вопрос о восстановлении разрушенных объектов культурного наследия после оккупации ВСУ в перечень поручений. "Предусмотреть восстановление этих объектов культуры (разрушенных после оккупации ВСУ - ред.), безусловно, нужно заранее, обязательно это будет одним из пунктов поручений, которые будут сформулированы по результатам нашего сегодняшнего обсуждения", - сказал Путин на заседании совета по культуре.
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006564674.html
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россия, владимир путин
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры
Путин пообещал включить в перечень поручений вопрос о восстановлении памятников