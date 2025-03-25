Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 25.03.2025 (обновлено: 18:59 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007279060.html
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры
Президент России Владимир Путин пообещал включить вопрос о восстановлении разрушенных объектов культурного наследия после оккупации ВСУ в перечень поручений. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:58:00+03:00
2025-03-25T18:59:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272862_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_38c1e6dcca817e55dec9fcaaa50f8d62.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал включить вопрос о восстановлении разрушенных объектов культурного наследия после оккупации ВСУ в перечень поручений. "Предусмотреть восстановление этих объектов культуры (разрушенных после оккупации ВСУ - ред.), безусловно, нужно заранее, обязательно это будет одним из пунктов поручений, которые будут сформулированы по результатам нашего сегодняшнего обсуждения", - сказал Путин на заседании совета по культуре.
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006564674.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007272862_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_3d12de49db44a48184c2808212f4d0df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить восстановление разрушенных памятников культуры

Путин пообещал включить в перечень поручений вопрос о восстановлении памятников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал включить вопрос о восстановлении разрушенных объектов культурного наследия после оккупации ВСУ в перечень поручений.
"Предусмотреть восстановление этих объектов культуры (разрушенных после оккупации ВСУ - ред.), безусловно, нужно заранее, обязательно это будет одним из пунктов поручений, которые будут сформулированы по результатам нашего сегодняшнего обсуждения", - сказал Путин на заседании совета по культуре.
Разрушенное в результате удара ВСУ здание Краеведческого музея в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
На ремонт разрушенного музея в Судже собрали более 90 миллионов рублей
21 марта, 18:36
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала