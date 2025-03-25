https://ria.ru/20250325/putin-2007278125.html
Путин призвал обсудить восстановление памятников культуры в Курской области
Путин призвал обсудить восстановление памятников культуры в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Путин призвал обсудить восстановление памятников культуры в Курской области
Восстановление объектов культуры в Курской области нужно рассмотреть отдельно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:53:00+03:00
2025-03-25T18:53:00+03:00
2025-03-25T19:10:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Восстановление объектов культуры в Курской области нужно рассмотреть отдельно, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции. На заседании выступил председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Курской области Артем Демидов, который поднял тему преступлений боевиков киевского режима против объектов культурного наследия на территории курского приграничья. "Та тема, которая вами поднята, должна быть рассмотрена отдельно", - сказал президент.
https://ria.ru/20250209/pamyatniki-1998300125.html
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курская область, россия, владимир путин, всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
Курская область, Россия, Владимир Путин, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
Путин призвал обсудить восстановление памятников культуры в Курской области
Путин: восстановление памятников в Курской области нужно рассмотреть отдельно