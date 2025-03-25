https://ria.ru/20250325/putin-2007277786.html
Путин: боевиков ВСУ, совершивших преступления в Курской области, осудят
Путин: боевиков ВСУ, совершивших преступления в Курской области, осудят - РИА Новости, 25.03.2025
Путин: боевиков ВСУ, совершивших преступления в Курской области, осудят
Некоторые боевики ВСУ, совершающие преступления в Курской области, оказываются в руках РФ, они будут переданы суду, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:51:00+03:00
2025-03-25T18:51:00+03:00
2025-03-25T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Некоторые боевики ВСУ, совершающие преступления в Курской области, оказываются в руках РФ, они будут переданы суду, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству. "Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано. А некоторые уже оказываются в наших руках, и переданы суду. Так и будем дальше поступать", - сказал глава государства, говоря о преступлениях ВСУ в Курской области.
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин: боевиков ВСУ, совершивших преступления в Курской области, осудят
Путин: боевиков ВСУ, совершивших преступления в Курской области, будут судить