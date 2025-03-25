https://ria.ru/20250325/putin-2007276944.html
Путин: вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро
Путин: вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро - РИА Новости, 25.03.2025
Путин: вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, власти РФ о нем не забывают. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:49:00+03:00
2025-03-25T18:49:00+03:00
2025-03-25T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, власти РФ о нем не забывают.Писатель Захар (настоящее имя Евгений) Прилепин, обращаясь к Путину, отметил, что тема ротации военнослужащих в зоне СВО - самая болезненная тема для их семей. По его словам, это касается ротации военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех."Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос (вопрос ротации военнослужащих - ред.) стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", - сказал глава государства, отвечая Прилепину в ходе заседания Совета по культуре и искусству.Путин во вторник провел заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250325/putin-2007268794.html
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин: вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро
Путин: вопрос ротации бойцов ВС РФ на фронте стоит остро, о нем не забывают
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, власти РФ о нем не забывают.
Писатель Захар (настоящее имя Евгений) Прилепин, обращаясь к Путину, отметил, что тема ротации военнослужащих в зоне СВО - самая болезненная тема для их семей. По его словам, это касается ротации военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех.
"Министерство обороны над эти думает, конечно, этот вопрос (вопрос ротации военнослужащих - ред.) стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", - сказал глава государства, отвечая Прилепину в ходе заседания Совета по культуре и искусству.
Путин во вторник провел заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.