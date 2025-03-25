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Все злодеяния ВСУ фиксируются, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
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18:45 25.03.2025 (обновлено: 18:46 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007276038.html
Все злодеяния ВСУ фиксируются, заявил Путин
Все злодеяния ВСУ фиксируются, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
Все злодеяния ВСУ фиксируются, заявил Путин
Все злодеяния ВСУ фиксируются на территории России, власти сделают все, чтобы покарать преступников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:45:00+03:00
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россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все злодеяния ВСУ фиксируются на территории России, власти сделают все, чтобы покарать преступников, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой. Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано", - сказал глава государства в ходе заседания совета по культуре и искусству при президенте РФ, которое проходит во вторник.
https://ria.ru/20250319/putin-2005971037.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Все злодеяния ВСУ фиксируются, заявил Путин

Путин: Россия сделает все, чтобы покарать преступников ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все злодеяния ВСУ фиксируются на территории России, власти сделают все, чтобы покарать преступников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой. Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано", - сказал глава государства в ходе заседания совета по культуре и искусству при президенте РФ, которое проходит во вторник.
Путин: Наши войска завершают разгром группировки войск противника в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин
19 марта, 14:17
 
РоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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