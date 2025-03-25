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Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 25.03.2025 (обновлено: 19:00 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007272332.html
Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин
Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин
Власти РФ не оставят жителей Курской области после освобождения от украинских формирований, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:33:00+03:00
2025-03-25T19:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
общество
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти РФ не оставят жителей Курской области после освобождения от украинских формирований, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции. Президент пообещал, что в Курской области все будет восстановлено."Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250325/putin-2007270899.html
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россия, курская область, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Общество, Владимир Путин
Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин

Путин: власти РФ не оставят жителей Курской области после освобождения от ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти РФ не оставят жителей Курской области после освобождения от украинских формирований, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции. Президент пообещал, что в Курской области все будет восстановлено.
"Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьОбществоВладимир Путин
 
 
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