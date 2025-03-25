https://ria.ru/20250325/putin-2007272332.html

Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин

Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025

Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин

Власти РФ не оставят жителей Курской области после освобождения от украинских формирований, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:33:00+03:00

2025-03-25T18:33:00+03:00

2025-03-25T19:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

общество

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти РФ не оставят жителей Курской области после освобождения от украинских формирований, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции. Президент пообещал, что в Курской области все будет восстановлено."Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250325/putin-2007270899.html

россия

курская область

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2025

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россия, курская область, общество, владимир путин