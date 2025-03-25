https://ria.ru/20250325/putin-2007270899.html
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области
Украинские боевики, уходя из Курской области, разрушают объекты культурного наследия, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:27:00+03:00
2025-03-25T18:27:00+03:00
2025-03-25T18:57:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские боевики, уходя из Курской области, разрушают объекты культурного наследия, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству."После того, как дальше наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов (в Курской области. — Прим. ред.), уходя, они (боевики ВСУ. — Прим. ред.) разрушают объекты и промышленности, энергетики и культуры. Но и даже когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и духовным центрам", — сказал он.Глава государства подчеркнул, Курскую область восстановят, на это выделят необходимые средства.Президент также пообещал, что после полного освобождения региона власти не оставят без внимания живущих там людей.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли почти 70 тысяч военных и 401 танк.
https://ria.ru/20250325/putin-2007277786.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, суджа, общество
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Общество
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области
Путин: ВСУ, уходя из Курской области, разрушают объекты культурного наследия