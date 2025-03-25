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Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 25.03.2025 (обновлено: 18:57 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007270899.html
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области
Украинские боевики, уходя из Курской области, разрушают объекты культурного наследия, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:27:00+03:00
2025-03-25T18:57:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
специальная военная операция на украине
россия
суджа
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские боевики, уходя из Курской области, разрушают объекты культурного наследия, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству."После того, как дальше наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов (в Курской области. — Прим. ред.), уходя, они (боевики ВСУ. — Прим. ред.) разрушают объекты и промышленности, энергетики и культуры. Но и даже когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и духовным центрам", — сказал он.Глава государства подчеркнул, Курскую область восстановят, на это выделят необходимые средства.Президент также пообещал, что после полного освобождения региона власти не оставят без внимания живущих там людей.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли почти 70 тысяч военных и 401 танк.
https://ria.ru/20250325/putin-2007277786.html
https://ria.ru/20250324/sk-2006992497.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, россия, суджа, общество
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Общество
Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области

Путин: ВСУ, уходя из Курской области, разрушают объекты культурного наследия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские боевики, уходя из Курской области, разрушают объекты культурного наследия, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
"После того, как дальше наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов (в Курской области. — Прим. ред.), уходя, они (боевики ВСУ. — Прим. ред.) разрушают объекты и промышленности, энергетики и культуры. Но и даже когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и духовным центрам", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин: боевиков ВСУ, совершивших преступления в Курской области, осудят
Вчера, 18:51
Глава государства подчеркнул, Курскую область восстановят, на это выделят необходимые средства.
Президент также пообещал, что после полного освобождения региона власти не оставят без внимания живущих там людей.
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В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли почти 70 тысяч военных и 401 танк.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская областьРоссияСуджаОбщество
 
 
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