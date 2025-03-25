https://ria.ru/20250325/putin-2007270085.html
Курскую область полностью восстановят, заявил Путин
Курскую область полностью восстановят, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
Курскую область полностью восстановят, заявил Путин
В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:26:00+03:00
2025-03-25T18:26:00+03:00
2025-03-25T18:40:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции."Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", - сказал Путин.Президент добавил, что власти не оставят без внимания людей, которые живут в Курской области.
https://ria.ru/20250325/putin-2007272332.html
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курская область, владимир путин, россия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Курскую область полностью восстановят, заявил Путин
Путин: в Курской области все будет восстановлено, на это выделят средства