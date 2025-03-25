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Курскую область полностью восстановят, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 25.03.2025 (обновлено: 18:40 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007270085.html
Курскую область полностью восстановят, заявил Путин
Курскую область полностью восстановят, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
Курскую область полностью восстановят, заявил Путин
В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:26:00+03:00
2025-03-25T18:40:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции."Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", - сказал Путин.Президент добавил, что власти не оставят без внимания людей, которые живут в Курской области.
https://ria.ru/20250325/putin-2007272332.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007270899.html
курская область
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курская область, владимир путин, россия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Курскую область полностью восстановят, заявил Путин

Путин: в Курской области все будет восстановлено, на это выделят средства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Российские власти не оставят жителей Курской области, заявил Путин
Вчера, 18:33
"Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", - сказал Путин.
Президент добавил, что власти не оставят без внимания людей, которые живут в Курской области.
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Путин обвинил ВСУ в разрушении культурных объектов в Курской области
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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