https://ria.ru/20250325/putin-2007268794.html

Путин: решение о ротации военных примут исходя из ситуации "на земле"

Путин: решение о ротации военных примут исходя из ситуации "на земле" - РИА Новости, 25.03.2025

Путин: решение о ротации военных примут исходя из ситуации "на земле"

Решение о ротации российских военных в зоне спецоперации будут принимать исходя из обстановки "на земле", заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по РИА Новости, 25.03.2025

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специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

захар прилепин

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Решение о ротации российских военных в зоне спецоперации будут принимать исходя из обстановки "на земле", заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.Во время мероприятия этот вопрос поднял писатель Захар Прилепин, напомнив, что тема ротации военнослужащих в зоне СВО — самая болезненная для их семей. По его словам, речь идет о бойцах, ушедших на фронт в числе первых."Министерство обороны над этим думает. Конечно, этот вопрос (ротации военнослужащих. — Прим. ред.) стоит остро, безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", — сказал российский лидер.Он также отметил, что многие из воющих на фронте мобилизованных работают как профессиональные военные."И уже их никто не называет какими-то "мобиками" и так далее. Они полноценные боевые единицы", — подчеркнул Путин.Частичная мобилизация проводилась в России осенью 2022 года. Тогда в армию призвали более 300 тысяч человек. После этого власти не раз заявляли, что в объявлении новой волны мобилизации нет необходимости. В конце января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2024-м на службу по контракту ежедневно поступали в среднем более тысячи человек. В этом году, добавил он, стоит задача сохранить набранные темпы.

https://ria.ru/20250325/svo-2006914179.html

https://ria.ru/20250324/kursk-2006055197.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Путин о ротации военных на фронте Полный ответ Путина на вопрос Прилепина о ротации на фронте. 2025-03-25T18:20 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, безопасность, россия, захар прилепин, дмитрий медведев