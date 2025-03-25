https://ria.ru/20250325/putin-2007268516.html
Путин оценил темпы развития отечественного кинематографа
Путин оценил темпы развития отечественного кинематографа - РИА Новости, 25.03.2025
Путин оценил темпы развития отечественного кинематографа
Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы развития отечественного кинематографа, подчеркнув, что движение в этом направлении есть и оно заметное. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:18:00+03:00
2025-03-25T18:18:00+03:00
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культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы развития отечественного кинематографа, подчеркнув, что движение в этом направлении есть и оно заметное. Президент отметил, что в прошлом году в прокат вышли 214 российских фильмов, из них 54 сняты при поддержке министерства культуры. "Кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%. Хороший темп, хороший, и аудитория составила 100 миллионов человек. Поэтому движение у нас вперед есть, оно такое заметное", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству. Во вторник Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству, чтобы обсудить вопросы, связанные с образованием в этой сфере, литературой и книгоизданием.
https://ria.ru/20250325/putin-2007267046.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин оценил темпы развития отечественного кинематографа
Путин назвал хорошими темпы развития российского кинематографа