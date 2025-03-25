Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:14 25.03.2025 (обновлено: 18:16 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007267046.html
Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России
Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России - РИА Новости, 25.03.2025
Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России
У России в союзниках не только армия, флот и литература, но и кинематограф, и музыка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:14:00+03:00
2025-03-25T18:16:00+03:00
культура
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007253220_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956d9979dbd9d159fb2bafca02308a66.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. У России в союзниках не только армия, флот и литература, но и кинематограф, и музыка, заявил президент РФ Владимир Путин. "У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Поэтому, конечно, - это все союзники нашей страны, России", - сказал Путин в ходе совета по культуре и искусству. Ранее в ходе своего доклада ответственный секретарь правления Союза писателей РФ Николай Иванов отметил, что у "России три союзника: армия, флот и Союз писателей России, вместе с Советом по культуре и искусству".
https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001782541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007253220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_795e967d17dedcabeccfe23a598c26f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России

Путин: у России в союзниках не только армия и флот, но и музыка с кино

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. У России в союзниках не только армия, флот и литература, но и кинематограф, и музыка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Поэтому, конечно, - это все союзники нашей страны, России", - сказал Путин в ходе совета по культуре и искусству.
Ранее в ходе своего доклада ответственный секретарь правления Союза писателей РФ Николай Иванов отметил, что у "России три союзника: армия, флот и Союз писателей России, вместе с Советом по культуре и искусству".
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Михалков призвал квотировать иностранное кино
26 февраля, 17:48
 
КультураРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала