https://ria.ru/20250325/putin-2007267046.html

Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России

Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России - РИА Новости, 25.03.2025

Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России

У России в союзниках не только армия, флот и литература, но и кинематограф, и музыка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:14:00+03:00

2025-03-25T18:14:00+03:00

2025-03-25T18:16:00+03:00

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. У России в союзниках не только армия, флот и литература, но и кинематограф, и музыка, заявил президент РФ Владимир Путин. "У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Поэтому, конечно, - это все союзники нашей страны, России", - сказал Путин в ходе совета по культуре и искусству. Ранее в ходе своего доклада ответственный секретарь правления Союза писателей РФ Николай Иванов отметил, что у "России три союзника: армия, флот и Союз писателей России, вместе с Советом по культуре и искусству".

https://ria.ru/20250226/mihalkov-2001782541.html

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россия, владимир путин