https://ria.ru/20250325/putin-2007266722.html

Путин рассказал о поддержке российского кинематографа

Путин рассказал о поддержке российского кинематографа - РИА Новости, 25.03.2025

Путин рассказал о поддержке российского кинематографа

Власти РФ продолжили поддержку российского кинематографа в 2024 году, завершено производство 298 фильмов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:14:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжили поддержку российского кинематографа в 2024 году, завершено производство 298 фильмов, заявил президент России Владимир Путин. "Кинематограф мы продолжали в прошлом году поддерживать, оказывать ему всестороннюю помощь. Завершено производство 298 национальных фильмов, запущен в производство 151 национальный фильм", - сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250325/putin-2007265425.html

россия

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2025

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россия, владимир путин