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Путин назвал ключевую миссию совета по культуре - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:08 25.03.2025 (обновлено: 18:14 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007265425.html
Путин назвал ключевую миссию совета по культуре
Путин назвал ключевую миссию совета по культуре - РИА Новости, 25.03.2025
Путин назвал ключевую миссию совета по культуре
Важнейшая миссия совета по культуре - помочь молодежи пронести любовь и уважение к России через всю жизнь и передать их будущему поколению, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:08:00+03:00
2025-03-25T18:14:00+03:00
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Важнейшая миссия совета по культуре - помочь молодежи пронести любовь и уважение к России через всю жизнь и передать их будущему поколению, заявил президент РФ Владимир Путин. "Еще раз повторю, культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера. И прежде всего на задачи воспитания подрастающего поколения граждан, которым предстоит определять будущее России. Мы должны сделать все, чтобы помочь молодежи пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию. Считаю это важнейшей миссией нашего совета", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250325/putin-2007250359.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин назвал ключевую миссию совета по культуре

Путин: важно помочь молодежи пронести любовь и уважение к России через всю жизнь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Важнейшая миссия совета по культуре - помочь молодежи пронести любовь и уважение к России через всю жизнь и передать их будущему поколению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще раз повторю, культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера. И прежде всего на задачи воспитания подрастающего поколения граждан, которым предстоит определять будущее России. Мы должны сделать все, чтобы помочь молодежи пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию. Считаю это важнейшей миссией нашего совета", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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