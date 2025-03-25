https://ria.ru/20250325/putin-2007265425.html

Путин назвал ключевую миссию совета по культуре

Путин назвал ключевую миссию совета по культуре - РИА Новости, 25.03.2025

Путин назвал ключевую миссию совета по культуре

Важнейшая миссия совета по культуре - помочь молодежи пронести любовь и уважение к России через всю жизнь и передать их будущему поколению, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:08:00+03:00

2025-03-25T18:08:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Важнейшая миссия совета по культуре - помочь молодежи пронести любовь и уважение к России через всю жизнь и передать их будущему поколению, заявил президент РФ Владимир Путин. "Еще раз повторю, культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера. И прежде всего на задачи воспитания подрастающего поколения граждан, которым предстоит определять будущее России. Мы должны сделать все, чтобы помочь молодежи пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию. Считаю это важнейшей миссией нашего совета", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250325/putin-2007250359.html

россия

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россия, владимир путин