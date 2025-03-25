https://ria.ru/20250325/putin-2007265256.html

Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа

Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа - РИА Новости, 25.03.2025

Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа

Предложения о введении в школьную программу кинематографа и обязательных просмотров отечественных фильмов требуют пристального внимания, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:08:00+03:00

2025-03-25T18:08:00+03:00

2025-03-25T18:14:00+03:00

россия

владимир путин

карен шахназаров

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предложения о введении в школьную программу кинематографа и обязательных просмотров отечественных фильмов требуют пристального внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. Кинорежиссер, генеральный директор ФГУП "Киноконцерт "Мосфильм" Карен Шахназаров выразил мнение о важности введения в обязательную школьную программу кинематографа, отметив, что это будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию российской молодежи. "Карен Георгиевич (Шахназаров - ред.), по поводу школьной программы, конечно, нужно все внимательно посмотреть, взвесить, со специалистами поговорить... Все то, что вы сказали, все, конечно, заслуживает самого пристального внимания", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241113/putin-1983474045.html

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россия, владимир путин, карен шахназаров