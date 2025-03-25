Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа
Путин: введение в школьную программу кинематографа требует пристального внимания
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предложения о введении в школьную программу кинематографа и обязательных просмотров отечественных фильмов требуют пристального внимания, заявил президент РФ Владимир Путин.
Кинорежиссер, генеральный директор ФГУП "Киноконцерт "Мосфильм" Карен Шахназаров выразил мнение о важности введения в обязательную школьную программу кинематографа, отметив, что это будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию российской молодежи.
"Карен Георгиевич (Шахназаров - ред.), по поводу школьной программы, конечно, нужно все внимательно посмотреть, взвесить, со специалистами поговорить... Все то, что вы сказали, все, конечно, заслуживает самого пристального внимания", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
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