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Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа - РИА Новости, 25.03.2025
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18:08 25.03.2025 (обновлено: 18:14 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007265256.html
Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа
Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа - РИА Новости, 25.03.2025
Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа
Предложения о введении в школьную программу кинематографа и обязательных просмотров отечественных фильмов требуют пристального внимания, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:08:00+03:00
2025-03-25T18:14:00+03:00
россия
владимир путин
карен шахназаров
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предложения о введении в школьную программу кинематографа и обязательных просмотров отечественных фильмов требуют пристального внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. Кинорежиссер, генеральный директор ФГУП "Киноконцерт "Мосфильм" Карен Шахназаров выразил мнение о важности введения в обязательную школьную программу кинематографа, отметив, что это будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию российской молодежи. "Карен Георгиевич (Шахназаров - ред.), по поводу школьной программы, конечно, нужно все внимательно посмотреть, взвесить, со специалистами поговорить... Все то, что вы сказали, все, конечно, заслуживает самого пристального внимания", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, карен шахназаров
Россия, Владимир Путин, Карен Шахназаров
Путин оценил идею введения в школьную программу кинематографа

Путин: введение в школьную программу кинематографа требует пристального внимания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Предложения о введении в школьную программу кинематографа и обязательных просмотров отечественных фильмов требуют пристального внимания, заявил президент РФ Владимир Путин.
Кинорежиссер, генеральный директор ФГУП "Киноконцерт "Мосфильм" Карен Шахназаров выразил мнение о важности введения в обязательную школьную программу кинематографа, отметив, что это будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию российской молодежи.
"Карен Георгиевич (Шахназаров - ред.), по поводу школьной программы, конечно, нужно все внимательно посмотреть, взвесить, со специалистами поговорить... Все то, что вы сказали, все, конечно, заслуживает самого пристального внимания", - сказал Путин во время заседания Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции.
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