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Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов - РИА Новости, 25.03.2025
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Культура
 
17:38 25.03.2025 (обновлено: 18:33 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007250601.html
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов - РИА Новости, 25.03.2025
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:38:00+03:00
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владимир путин
культура
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом, заявил президент РФ Владимир Путин."Объекты (культуры - ред.) есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они - не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения, это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
https://ria.ru/20250325/putin-2007249072.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Культура, Россия
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов

Путин: культура является ресурсом экономического развития регионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объекты (культуры - ред.) есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они - не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения, это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
Президент РФ Владимир Путин и директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАИ Алексей Капустин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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КультураВладимир ПутинРоссия
 
 
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