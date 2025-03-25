https://ria.ru/20250325/putin-2007250601.html
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов - РИА Новости, 25.03.2025
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:38:00+03:00
2025-03-25T17:38:00+03:00
2025-03-25T18:33:00+03:00
владимир путин
культура
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Объекты культуры являются ресурсом духовного и экономического развития регионов России и страны в целом, заявил президент РФ Владимир Путин."Объекты (культуры - ред.) есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они - не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения, это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом", - сказал Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
https://ria.ru/20250325/putin-2007249072.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Культура, Россия
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Путин: культура является ресурсом экономического развития регионов