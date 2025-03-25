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Путин отметил работу дирижера Никифорчина и архитектора Капустина - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:29 25.03.2025 (обновлено: 18:29 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007249072.html
Путин отметил работу дирижера Никифорчина и архитектора Капустина
Путин отметил работу дирижера Никифорчина и архитектора Капустина - РИА Новости, 25.03.2025
Путин отметил работу дирижера Никифорчина и архитектора Капустина
Президент России Владимир Путин в ходе вручения премии молодым деятелям культуры отметил работу дирижера Ивана Никифорчина и архитектора Алексея Капустина,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:29:00+03:00
2025-03-25T18:29:00+03:00
культура
россия
владимир путин
владимир мединский
карен шахназаров
московский государственный академический симфонический оркестр
мархи
мариинский театр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе вручения премии молодым деятелям культуры отметил работу дирижера Ивана Никифорчина и архитектора Алексея Капустина, которые стали лауреатами премии. Путин во вторник вручил премии президента для молодых деятелей культуры 2024 года. Награждая художественного руководителя Московского государственного академического симфонического оркестра Ивана Никифорчина, глава государства отметил, что музыкант создал камерные оркестр и хор, которые "вошли в число лучших творческих коллективов страны". "Стал самым молодым педагогом в истории кафедры оперно-симфонического дирижирования столичной консерватории. И по праву возглавил Московский государственный академический симфонический оркестр", - сказал Путин. Кроме того, президент России отметил работу по сбережению и возрождению исторических центров российских городов еще одного лауреата, директора проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексея Капустина. "Истоком его успехов и преданности своему делу во многом служит семья. Алексей Михайлович потомственный архитектор, представляющий уже четвертое поколение зодчих", - резюмировал глава государства. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
https://ria.ru/20250325/putin-2007238252.html
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россия, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, московский государственный академический симфонический оркестр, мархи, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Карен Шахназаров, Московский государственный академический симфонический оркестр, МАРХИ, Мариинский театр
Путин отметил работу дирижера Никифорчина и архитектора Капустина

Путин в ходе вручения премии в Кремле отметил работу Никифорчина и Капустина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАИ Алексей Капустин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры. 25 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАИ Алексей Капустин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАИ Алексей Капустин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе вручения премии молодым деятелям культуры отметил работу дирижера Ивана Никифорчина и архитектора Алексея Капустина, которые стали лауреатами премии.
Путин во вторник вручил премии президента для молодых деятелей культуры 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин поблагодарил лауреатов премий в области культуры
Вчера, 16:48
Награждая художественного руководителя Московского государственного академического симфонического оркестра Ивана Никифорчина, глава государства отметил, что музыкант создал камерные оркестр и хор, которые "вошли в число лучших творческих коллективов страны".
"Стал самым молодым педагогом в истории кафедры оперно-симфонического дирижирования столичной консерватории. И по праву возглавил Московский государственный академический симфонический оркестр", - сказал Путин.
Кроме того, президент России отметил работу по сбережению и возрождению исторических центров российских городов еще одного лауреата, директора проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексея Капустина.
"Истоком его успехов и преданности своему делу во многом служит семья. Алексей Михайлович потомственный архитектор, представляющий уже четвертое поколение зодчих", - резюмировал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин и писатель Леонид Рожников на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова
Вчера, 17:01
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин после вручения премий деятелям культуры забрал их "на две минутки"
Вчера, 16:48
 
КультураРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийКарен ШахназаровМосковский государственный академический симфонический оркестрМАРХИМариинский театр
 
 
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