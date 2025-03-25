Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:01 25.03.2025 (обновлено: 18:10 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007242411.html
Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова
Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова - РИА Новости, 25.03.2025
Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова
Президент РФ Владимир Путин отметил оригинальную подачу материала в книге об истории России лауреата премии президента в области литературы и искусства за... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:01:00+03:00
2025-03-25T18:10:00+03:00
культура
россия
владимир путин
владимир мединский
карен шахназаров
мархи
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007265403_0:13:3129:1773_1920x0_80_0_0_94dc594e74dae49e16a26d53e6775504.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил оригинальную подачу материала в книге об истории России лауреата премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года Леонида Рожникова. Путин во вторник вручил в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года. В ходе церемонии глава государства отметил серию произведений писателя, генерального директора издательства "Проспект" Рожникова "Книга в книге", где восприятию классических произведений помогают иллюстрации. "Произведения классиков русской словесности здесь сопровождают подробные иллюстрированные комментарии, доступные для восприятия и интересные для молодых людей, для подрастающих поколений. Оригинальная подача материала отличает и авторский двухтомник Леонида Владимировича: "История России, пересказанная для детей и взрослых", - подчеркнул Путин. Кроме того, глава государства отметил работы Ольги Ионайтис по художественному оформлению книг. "На ее счету более полутора сотен изданий. И каждое оформлена не только красиво, на высоком художественном уровне. Работа Ольги Рамуальдовны органична замыслом авторов и тонкому чувству детской аудитории", - заметил глава государства в ходе церемонии в Кремле. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.После протокольной части президент России пригласил лауреатов отдельно пообщаться уже без прессы, объявив, что заберет награжденных деятелей культуры "на две минутки". Во вторник Путин также проведет встречу с новым составом Совета по культуре.
https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007223504.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007226791.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007265403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8299f0740025b785dc9322b4497ab826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, мархи, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Карен Шахназаров, МАРХИ, Мариинский театр
Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова

Путин отметил оригинальную подачу материала об истории России в книге Рожникова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и писатель Леонид Рожников на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры. 25 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и писатель Леонид Рожников на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и писатель Леонид Рожников на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры. 25 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил оригинальную подачу материала в книге об истории России лауреата премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года Леонида Рожникова.
Путин во вторник вручил в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин назвал книгу произведением искусства
5 ноября 2024, 17:10
В ходе церемонии глава государства отметил серию произведений писателя, генерального директора издательства "Проспект" Рожникова "Книга в книге", где восприятию классических произведений помогают иллюстрации.
"Произведения классиков русской словесности здесь сопровождают подробные иллюстрированные комментарии, доступные для восприятия и интересные для молодых людей, для подрастающих поколений. Оригинальная подача материала отличает и авторский двухтомник Леонида Владимировича: "История России, пересказанная для детей и взрослых", - подчеркнул Путин.
Кроме того, глава государства отметил работы Ольги Ионайтис по художественному оформлению книг.
"На ее счету более полутора сотен изданий. И каждое оформлена не только красиво, на высоком художественном уровне. Работа Ольги Рамуальдовны органична замыслом авторов и тонкому чувству детской аудитории", - заметил глава государства в ходе церемонии в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником
Вчера, 16:09
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
После протокольной части президент России пригласил лауреатов отдельно пообщаться уже без прессы, объявив, что заберет награжденных деятелей культуры "на две минутки". Во вторник Путин также проведет встречу с новым составом Совета по культуре.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры
Вчера, 16:18
 
КультураРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийКарен ШахназаровМАРХИМариинский театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала