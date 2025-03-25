https://ria.ru/20250325/putin-2007242411.html

Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова

Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова - РИА Новости, 25.03.2025

Путин отметил оригинальную подачу истории России в книге писателя Рожникова

Президент РФ Владимир Путин отметил оригинальную подачу материала в книге об истории России лауреата премии президента в области литературы и искусства за... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:01:00+03:00

2025-03-25T17:01:00+03:00

2025-03-25T18:10:00+03:00

культура

россия

владимир путин

владимир мединский

карен шахназаров

мархи

мариинский театр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил оригинальную подачу материала в книге об истории России лауреата премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года Леонида Рожникова. Путин во вторник вручил в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года. В ходе церемонии глава государства отметил серию произведений писателя, генерального директора издательства "Проспект" Рожникова "Книга в книге", где восприятию классических произведений помогают иллюстрации. "Произведения классиков русской словесности здесь сопровождают подробные иллюстрированные комментарии, доступные для восприятия и интересные для молодых людей, для подрастающих поколений. Оригинальная подача материала отличает и авторский двухтомник Леонида Владимировича: "История России, пересказанная для детей и взрослых", - подчеркнул Путин. Кроме того, глава государства отметил работы Ольги Ионайтис по художественному оформлению книг. "На ее счету более полутора сотен изданий. И каждое оформлена не только красиво, на высоком художественном уровне. Работа Ольги Рамуальдовны органична замыслом авторов и тонкому чувству детской аудитории", - заметил глава государства в ходе церемонии в Кремле. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.После протокольной части президент России пригласил лауреатов отдельно пообщаться уже без прессы, объявив, что заберет награжденных деятелей культуры "на две минутки". Во вторник Путин также проведет встречу с новым составом Совета по культуре.

https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html

https://ria.ru/20250325/putin-2007223504.html

https://ria.ru/20250325/putin-2007226791.html

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россия, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, мархи, мариинский театр