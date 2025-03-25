https://ria.ru/20250325/putin-2007238252.html

Путин поблагодарил лауреатов премий в области культуры

Путин поблагодарил лауреатов премий в области культуры - РИА Новости, 25.03.2025

Путин поблагодарил лауреатов премий в области культуры

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лауреатов премий в области культуры за основательную работу. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:48:00+03:00

2025-03-25T16:48:00+03:00

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культура

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владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лауреатов премий в области культуры за основательную работу. "Один из лауреатов сказал о том, что все преподаватели работали над ним, как над творческой личностью, основательно. Но также основательно, друзья, потом и вы работаете, как тоже было сказано, как инженеры человеческих душ для того, чтобы мы все росли и становились людьми, и творческими, и самобытными, и интересными, патриотами. Это тоже прозвучало. Я хочу вас за это поблагодарить и пожелать вам всего самого доброго, новых успехов", - сказал Путин после церемонии награждения. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

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россия, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, мархи, мариинский театр, общество