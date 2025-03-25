https://ria.ru/20250325/putin-2007238090.html
Путин после вручения премий деятелям культуры забрал их "на две минутки"
Путин после вручения премий деятелям культуры забрал их "на две минутки" - РИА Новости, 25.03.2025
Путин после вручения премий деятелям культуры забрал их "на две минутки"
Президент России Владимир Путин после вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:48:00+03:00
2025-03-25T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества забрал лауреатов "на две минутки". "С вашего разрешения лауреатов заберу на две минутки", - сказал Путин. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
https://ria.ru/20250325/putin-2007232480.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007235685.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, россия, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, мархи, мариинский театр
Справки, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Карен Шахназаров, МАРХИ, Мариинский театр
Путин после вручения премий деятелям культуры забрал их "на две минутки"
Путин забрал лауреатов премии молодым деятелям культуры на две минутки
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества забрал лауреатов "на две минутки".
"С вашего разрешения лауреатов заберу на две минутки", - сказал Путин.
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.