https://ria.ru/20250325/putin-2007235685.html

Путин назвал ансамбль Локтева выдающейся школой самореализации

Путин назвал ансамбль Локтева выдающейся школой самореализации - РИА Новости, 25.03.2025

Путин назвал ансамбль Локтева выдающейся школой самореализации

Ансамбль песни и пляски имени Локтева остается выдающейся школой самореализации юных талантов в России, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:45:00+03:00

2025-03-25T16:45:00+03:00

2025-03-25T18:27:00+03:00

культура

россия

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карен шахназаров

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ансамбль песни и пляски имени Локтева остается выдающейся школой самореализации юных талантов в России, уверен президент РФ Владимир Путин. Путин вручил в Кремле премию президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года художественному руководителю Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леониду Фрадкину, главному балетмейстеру ансамбля Марине Егоровой и главному хормейстеру ансамбля Анне Аверьяненко. "Ансамбль был и остается дружной большой семьей, выдающейся школой самореализации юных талантов. А званием "локтевец" по-прежнему гордятся и им дорожат", - сказал Путин на церемонии в Кремле. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

https://ria.ru/20250325/kultura-1934940460.html

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россия, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, мархи, мариинский театр, общество