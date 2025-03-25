Путин назвал ансамбль Локтева выдающейся школой самореализации
Путин назвал ансамбль Локтева выдающейся школой самореализации юных талантов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный балетмейстер ансамбля песни и пляски имени Локтева Марина Егорова на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры
Президент РФ Владимир Путин и главный балетмейстер ансамбля песни и пляски имени Локтева Марина Егорова на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ансамбль песни и пляски имени Локтева остается выдающейся школой самореализации юных талантов в России, уверен президент РФ Владимир Путин.
Путин вручил в Кремле премию президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года художественному руководителю Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леониду Фрадкину, главному балетмейстеру ансамбля Марине Егоровой и главному хормейстеру ансамбля Анне Аверьяненко.
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"Ансамбль был и остается дружной большой семьей, выдающейся школой самореализации юных талантов. А званием "локтевец" по-прежнему гордятся и им дорожат", - сказал Путин на церемонии в Кремле.
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.