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Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:37 25.03.2025 (обновлено: 16:47 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007232480.html
Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой
Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой - РИА Новости, 25.03.2025
Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой
Мастерство прима-балерины Мариинского театра Ренаты Шакировой – это воплощение традиций прославленной петербургской балетной школы, сказал президент России... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мастерство прима-балерины Мариинского театра Ренаты Шакировой – это воплощение традиций прославленной петербургской балетной школы, сказал президент России Владимир Путин на вручении премии молодым деятелям культуры в Кремле. "Мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры. Тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству. И тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве. Среди них солистка Мариинского театра Рената Мухаметовна Шакирова. Ее мастерство – это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы. Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии. И это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета", - сказал Путин на церемонии награждения. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
https://ria.ru/20250325/putin-2007076009.html
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россия, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, мариинский театр, мархи
Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Карен Шахназаров, Мариинский театр, МАРХИ, Культура
Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой

Путин назвал мастерство Шакировой воплощением традиций балетной школы Петербурга

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова
Президент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мастерство прима-балерины Мариинского театра Ренаты Шакировой – это воплощение традиций прославленной петербургской балетной школы, сказал президент России Владимир Путин на вручении премии молодым деятелям культуры в Кремле.
"Мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры. Тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству. И тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве. Среди них солистка Мариинского театра Рената Мухаметовна Шакирова. Ее мастерство – это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы. Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии. И это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета", - сказал Путин на церемонии награждения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин вручит премии молодым деятелям культуры
Вчера, 00:09
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
Певица Ирина Аллегрова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
10 марта, 18:42
 
КультураРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийКарен ШахназаровМариинский театрМАРХИ
 
 
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