https://ria.ru/20250325/putin-2007232480.html

Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой

Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой - РИА Новости, 25.03.2025

Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой

Мастерство прима-балерины Мариинского театра Ренаты Шакировой – это воплощение традиций прославленной петербургской балетной школы, сказал президент России... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:37:00+03:00

2025-03-25T16:37:00+03:00

2025-03-25T16:47:00+03:00

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мастерство прима-балерины Мариинского театра Ренаты Шакировой – это воплощение традиций прославленной петербургской балетной школы, сказал президент России Владимир Путин на вручении премии молодым деятелям культуры в Кремле. "Мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры. Тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству. И тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве. Среди них солистка Мариинского театра Рената Мухаметовна Шакирова. Ее мастерство – это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы. Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии. И это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета", - сказал Путин на церемонии награждения. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

https://ria.ru/20250325/putin-2007076009.html

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россия, владимир путин, владимир мединский, карен шахназаров, мариинский театр, мархи