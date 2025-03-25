https://ria.ru/20250325/putin-2007226791.html

Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры

Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры

Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле в понедельник награждает лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:18:00+03:00

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россия

владимир путин

мархи

мариинский театр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле в понедельник награждает лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. За произведения для детей и юношества премий были удостоены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 годов соответственно. Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250310/putin-2004164380.html

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россия, владимир путин, мархи, мариинский театр