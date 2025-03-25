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Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 25.03.2025
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16:18 25.03.2025 (обновлено: 16:35 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007226791.html
Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры
Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры
Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле в понедельник награждает лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области... РИА Новости, 25.03.2025
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россия
владимир путин
мархи
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле в понедельник награждает лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год. Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. За произведения для детей и юношества премий были удостоены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 годов соответственно. Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 миллионов рублей.
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россия, владимир путин, мархи, мариинский театр
Россия, Владимир Путин, МАРХИ, Мариинский театр
Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры

Путин наградил лауреатов премий президента России для молодых деятелей культуры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле в понедельник награждает лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год.
Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова.
За произведения для детей и юношества премий были удостоены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 годов соответственно. Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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РоссияВладимир ПутинМАРХИМариинский театр
 
 
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