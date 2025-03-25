https://ria.ru/20250325/putin-2007223504.html

Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2025

Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил представителей российской культуры с профессиональным праздником. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:09:00+03:00

2025-03-25T16:09:00+03:00

2025-03-25T18:36:00+03:00

владимир путин

россия

день работника культуры в россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил представителей российской культуры с профессиональным праздником.День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года."Я сердечно поздравляю с Днем работника культуры вас и всех ваших коллег – литераторов и музыкантов, художников и артистов, зодчих, сотрудников театров, музеев и библиотек. Этот праздник учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере, своим талантом, достижениями утверждает непреходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть и смысл отечественной культуры", - сказал Путин на вручении премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.Президент добавил, что "гуманистический и нравственный идеалы культуры служат нерушимой связующей нитью для всех поколений просветителей и творцов", поэтому в рамках одной торжественной церемонии чествуются маститые и молодые мастера культуры.

https://ria.ru/20250325/putin-2007226791.html

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владимир путин, россия, день работника культуры в россии