https://ria.ru/20250325/putin-2007076009.html
Путин вручит премии молодым деятелям культуры
Путин вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Путин вручит премии молодым деятелям культуры
Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:09:00+03:00
2025-03-25T00:09:00+03:00
2025-03-25T00:09:00+03:00
культура
россия
владимир путин
московский архитектурный институт
московский государственный академический симфонический оркестр
мариинский театр
культура
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, лауреатами президентских премий за 2024 год стали восемь человек, сообщили в пресс-службе Кремля. Премия для молодых деятелей культуры Премия президента для молодых деятелей культуры присуждается с 2011 года гражданам России в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов. Одним из лауреатов премии стал директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексей Капустин. Он был удостоен награды "за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры". Кроме того, премия для молодых деятелей культуры присуждена художественному руководителю Московского государственного академического симфонического оркестра Ивану Никифорчину - "за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры". Также премия присуждена солистке балета, прима-балерине Государственного академического Мариинского театра Ренате Шакировой – "за сохранение и приумножение традиций отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства". Премия за произведения для детей Еще пять человек стали лауреатами президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Она присуждается с 2013 года и вручается за создание талантливых произведений, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание. "За вклад в развитие отечественного искусства иллюстраций детской книги" такая премия была присуждена художнику-иллюстратору Ольге Ионайтис. Также лауреатом стал писатель, гендиректор издательства "Проспект" Леонид Рожников – "за вклад в развитие отечественной литературы для детей и юношества, просветительскую деятельность". Среди лауреатов и коллектив московского ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева: художественный руководитель Леонид Фрадкин, главный балетмейстер Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко. Им была присуждена премия "за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения". Огромная сила народа Путин не раз подчеркивал большое значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей для государства. Как отмечал президент на церемонии в 2019 году, в России служение культуре и искусству справедливо считают важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, в укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение культурного наследия. Творчество деятелей культуры сегодня напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств, также подчеркнул Путин в ходе предыдущей церемонии в 2024 году. Как отмечал российский лидер, огромная сила российского народа заключается в том, что вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, творчество в РФ живет всегда и всегда поддерживает Россию.
https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
https://ria.ru/20250310/allegrova-2004165289.html
https://ria.ru/20250101/putin-1992250956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, московский архитектурный институт, московский государственный академический симфонический оркестр, мариинский театр, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Московский архитектурный институт, Московский государственный академический симфонический оркестр, Мариинский театр, Культура
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, лауреатами президентских премий за 2024 год стали восемь человек, сообщили в пресс-службе Кремля.
Премия для молодых деятелей культуры
Премия президента для молодых деятелей культуры присуждается с 2011 года гражданам России
в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов.
Одним из лауреатов премии стал директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института
Алексей Капустин. Он был удостоен награды "за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры".
Кроме того, премия для молодых деятелей культуры присуждена художественному руководителю Московского государственного академического симфонического оркестра
Ивану Никифорчину - "за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры". Также премия присуждена солистке балета, прима-балерине Государственного академического Мариинского театра
Ренате Шакировой – "за сохранение и приумножение традиций отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства".
Премия за произведения для детей
Еще пять человек стали лауреатами президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Она присуждается с 2013 года и вручается за создание талантливых произведений, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание.
"За вклад в развитие отечественного искусства иллюстраций детской книги" такая премия была присуждена художнику-иллюстратору Ольге Ионайтис. Также лауреатом стал писатель, гендиректор издательства "Проспект" Леонид Рожников – "за вклад в развитие отечественной литературы для детей и юношества, просветительскую деятельность".
Среди лауреатов и коллектив московского ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева: художественный руководитель Леонид Фрадкин, главный балетмейстер Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко. Им была присуждена премия "за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения".
Путин
не раз подчеркивал большое значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей для государства. Как отмечал президент на церемонии в 2019 году, в России служение культуре и искусству справедливо считают важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, в укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение культурного наследия.
Творчество деятелей культуры сегодня напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств, также подчеркнул Путин в ходе предыдущей церемонии в 2024 году. Как отмечал российский лидер, огромная сила российского народа заключается в том, что вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, творчество в РФ живет всегда и всегда поддерживает Россию.