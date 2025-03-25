Рейтинг@Mail.ru
Путин вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:09 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/putin-2007076009.html
Путин вручит премии молодым деятелям культуры
Путин вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Путин вручит премии молодым деятелям культуры
Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:09:00+03:00
2025-03-25T00:09:00+03:00
культура
россия
владимир путин
московский архитектурный институт
московский государственный академический симфонический оркестр
мариинский театр
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, лауреатами президентских премий за 2024 год стали восемь человек, сообщили в пресс-службе Кремля. Премия для молодых деятелей культуры Премия президента для молодых деятелей культуры присуждается с 2011 года гражданам России в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов. Одним из лауреатов премии стал директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексей Капустин. Он был удостоен награды "за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры". Кроме того, премия для молодых деятелей культуры присуждена художественному руководителю Московского государственного академического симфонического оркестра Ивану Никифорчину - "за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры". Также премия присуждена солистке балета, прима-балерине Государственного академического Мариинского театра Ренате Шакировой – "за сохранение и приумножение традиций отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства". Премия за произведения для детей Еще пять человек стали лауреатами президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Она присуждается с 2013 года и вручается за создание талантливых произведений, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание. "За вклад в развитие отечественного искусства иллюстраций детской книги" такая премия была присуждена художнику-иллюстратору Ольге Ионайтис. Также лауреатом стал писатель, гендиректор издательства "Проспект" Леонид Рожников – "за вклад в развитие отечественной литературы для детей и юношества, просветительскую деятельность". Среди лауреатов и коллектив московского ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева: художественный руководитель Леонид Фрадкин, главный балетмейстер Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко. Им была присуждена премия "за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения". Огромная сила народа Путин не раз подчеркивал большое значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей для государства. Как отмечал президент на церемонии в 2019 году, в России служение культуре и искусству справедливо считают важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, в укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение культурного наследия. Творчество деятелей культуры сегодня напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств, также подчеркнул Путин в ходе предыдущей церемонии в 2024 году. Как отмечал российский лидер, огромная сила российского народа заключается в том, что вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, творчество в РФ живет всегда и всегда поддерживает Россию.
https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
https://ria.ru/20250310/allegrova-2004165289.html
https://ria.ru/20250101/putin-1992250956.html
https://ria.ru/20250216/putin-1999684873.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_0a60477c3c6798f4ff1c521e6fc4c0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, московский архитектурный институт, московский государственный академический симфонический оркестр, мариинский театр, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Московский архитектурный институт, Московский государственный академический симфонический оркестр, Мариинский театр, Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры

Путин вручит премии молодым деятелям культуры и за произведения для детей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, лауреатами президентских премий за 2024 год стали восемь человек, сообщили в пресс-службе Кремля.

Премия для молодых деятелей культуры

Премия президента для молодых деятелей культуры присуждается с 2011 года гражданам России в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов.
Актер Сергей Маковецкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом
8 декабря 2024, 10:19
Одним из лауреатов премии стал директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексей Капустин. Он был удостоен награды "за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры".
Кроме того, премия для молодых деятелей культуры присуждена художественному руководителю Московского государственного академического симфонического оркестра Ивану Никифорчину - "за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры". Также премия присуждена солистке балета, прима-балерине Государственного академического Мариинского театра Ренате Шакировой – "за сохранение и приумножение традиций отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства".
Певица Ирина Аллегрова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин наградил Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
10 марта, 18:42

Премия за произведения для детей

Еще пять человек стали лауреатами президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Она присуждается с 2013 года и вручается за создание талантливых произведений, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание.
"За вклад в развитие отечественного искусства иллюстраций детской книги" такая премия была присуждена художнику-иллюстратору Ольге Ионайтис. Также лауреатом стал писатель, гендиректор издательства "Проспект" Леонид Рожников – "за вклад в развитие отечественной литературы для детей и юношества, просветительскую деятельность".
Среди лауреатов и коллектив московского ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева: художественный руководитель Леонид Фрадкин, главный балетмейстер Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко. Им была присуждена премия "за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин дал поручения по проведению Большого детского фестиваля за рубежом
1 января, 17:23

Огромная сила народа

Путин не раз подчеркивал большое значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей для государства. Как отмечал президент на церемонии в 2019 году, в России служение культуре и искусству справедливо считают важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, в укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение культурного наследия.
Творчество деятелей культуры сегодня напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств, также подчеркнул Путин в ходе предыдущей церемонии в 2024 году. Как отмечал российский лидер, огромная сила российского народа заключается в том, что вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, творчество в РФ живет всегда и всегда поддерживает Россию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев
16 февраля, 15:53
 
КультураРоссияВладимир ПутинМосковский архитектурный институтМосковский государственный академический симфонический оркестрМариинский театрКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала