https://ria.ru/20250325/putin-2007076009.html

Путин вручит премии молодым деятелям культуры

Путин вручит премии молодым деятелям культуры - РИА Новости, 25.03.2025

Путин вручит премии молодым деятелям культуры

Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T00:09:00+03:00

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2025-03-25T00:09:00+03:00

культура

россия

владимир путин

московский архитектурный институт

московский государственный академический симфонический оркестр

мариинский театр

культура

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, лауреатами президентских премий за 2024 год стали восемь человек, сообщили в пресс-службе Кремля. Премия для молодых деятелей культуры Премия президента для молодых деятелей культуры присуждается с 2011 года гражданам России в возрасте до 35 лет за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов. Одним из лауреатов премии стал директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексей Капустин. Он был удостоен награды "за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной архитектуры". Кроме того, премия для молодых деятелей культуры присуждена художественному руководителю Московского государственного академического симфонического оркестра Ивану Никифорчину - "за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры". Также премия присуждена солистке балета, прима-балерине Государственного академического Мариинского театра Ренате Шакировой – "за сохранение и приумножение традиций отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства". Премия за произведения для детей Еще пять человек стали лауреатами президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Она присуждается с 2013 года и вручается за создание талантливых произведений, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание. "За вклад в развитие отечественного искусства иллюстраций детской книги" такая премия была присуждена художнику-иллюстратору Ольге Ионайтис. Также лауреатом стал писатель, гендиректор издательства "Проспект" Леонид Рожников – "за вклад в развитие отечественной литературы для детей и юношества, просветительскую деятельность". Среди лауреатов и коллектив московского ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева: художественный руководитель Леонид Фрадкин, главный балетмейстер Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко. Им была присуждена премия "за вклад в развитие культурного и патриотического воспитания подрастающего поколения". Огромная сила народа Путин не раз подчеркивал большое значение культуры и ее духовных, нравственных, моральных ценностей для государства. Как отмечал президент на церемонии в 2019 году, в России служение культуре и искусству справедливо считают важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, в укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение культурного наследия. Творчество деятелей культуры сегодня напрямую влияет на настроение людей, на укрепление их патриотических чувств, также подчеркнул Путин в ходе предыдущей церемонии в 2024 году. Как отмечал российский лидер, огромная сила российского народа заключается в том, что вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, творчество в РФ живет всегда и всегда поддерживает Россию.

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https://ria.ru/20250101/putin-1992250956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, московский архитектурный институт, московский государственный академический симфонический оркестр, мариинский театр, культура