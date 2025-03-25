https://ria.ru/20250325/prokuratura-2007154164.html

В Махачкале прокуратура начала проверку после взрыва газа

В Махачкале прокуратура начала проверку после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025

В Махачкале прокуратура начала проверку после взрыва газа

Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале, где пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:13:00+03:00

2025-03-25T12:13:00+03:00

2025-03-25T12:17:00+03:00

происшествия

махачкала

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в салоне сотовой связи в Махачкале, где пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием газа в салоне сотовой связи в Махачкале. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал и.о. прокурора Советского района Махачкалы. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 25 марта примерно в 10.00 мск произошло возгорание газа в салоне сотовой связи на проспекте И. Шамиля в Махачкале. По данным минздрава Дагестана, в результате взрыва пострадали четыре человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, после взрыва газа в салоне произошел пожар на площади 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.

https://ria.ru/20250325/mchs-2007137113.html

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происшествия, махачкала, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)