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Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа - РИА Новости, 25.03.2025
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14:19 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/profsojuzy-2007189891.html
Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа
Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа - РИА Новости, 25.03.2025
Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа
Крупнейшие профсоюзы учителей США и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подали в суд на администрацию президента страны... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:19:00+03:00
2025-03-25T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Крупнейшие профсоюзы учителей США и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подали в суд на администрацию президента страны Дональда Трампа из-за его инициативы по ликвидации министерства образования, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы. Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. По данным агентства, после этого иски в суды подали сразу две группы: один — совместно от Национальной ассоциации образования (NEA) и NAACP в Мэриленде, другой — от Федерации американских учителей (AFT) в федеральный суд Массачусетса. Обе жалобы направлены против Трампа и министра образования Линды Макмэхон. Ранее аналогичный иск был подан рядом штатов под управлением демократической партии. "Действия администрации представляют собой фактический демонтаж министерства по президентскому указу", — говорится в иске, поданном в федеральный суд Мэриленда. Как пишет агентство, с начала второго срока Трампа из ведомства уволена почти половина сотрудников, а только в марте работу потеряли более 1,3 тысячи человек. Авторы жалобы утверждают, что уже отменено как минимум 1,5 миллиарда долларов контрактов и грантов на исследования, подготовку кадров и программы по привлечению учителей. Также в исках говорится о планах Белого дома передать управление студенческими кредитами на сумму 1,6 триллиона долларов в ведение Администрации малого бизнеса, а программы поддержки учащихся с инвалидностью — министерству здравоохранения. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам. Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, однако в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства. В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.
https://ria.ru/20250225/profsojuzy-2001531990.html
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в мире, сша, мэриленд, массачусетс, дональд трамп, стивен миллер, капитолий
В мире, США, Мэриленд, Массачусетс, Дональд Трамп, Стивен Миллер, Капитолий
Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа

Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на Трампа из-за его инициативы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Крупнейшие профсоюзы учителей США и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подали в суд на администрацию президента страны Дональда Трампа из-за его инициативы по ликвидации министерства образования, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы.
Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Американские госслужащие подали иск против администрации Трампа
25 февраля, 16:14
По данным агентства, после этого иски в суды подали сразу две группы: один — совместно от Национальной ассоциации образования (NEA) и NAACP в Мэриленде, другой — от Федерации американских учителей (AFT) в федеральный суд Массачусетса. Обе жалобы направлены против Трампа и министра образования Линды Макмэхон. Ранее аналогичный иск был подан рядом штатов под управлением демократической партии.
"Действия администрации представляют собой фактический демонтаж министерства по президентскому указу", — говорится в иске, поданном в федеральный суд Мэриленда.
Как пишет агентство, с начала второго срока Трампа из ведомства уволена почти половина сотрудников, а только в марте работу потеряли более 1,3 тысячи человек.
Авторы жалобы утверждают, что уже отменено как минимум 1,5 миллиарда долларов контрактов и грантов на исследования, подготовку кадров и программы по привлечению учителей.
Также в исках говорится о планах Белого дома передать управление студенческими кредитами на сумму 1,6 триллиона долларов в ведение Администрации малого бизнеса, а программы поддержки учащихся с инвалидностью — министерству здравоохранения.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Белый дом обвинил министерство образования США в краже денег
20 марта, 18:39
Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам.
Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, однако в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства.
В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи.
Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.
Здание Министерства образования США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Министерство образования США объявило о сокращениях
12 марта, 01:49
 
В миреСШАМэрилендМассачусетсДональд ТрампСтивен МиллерКапитолий
 
 
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