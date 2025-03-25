https://ria.ru/20250325/profsojuzy-2007189891.html

Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа

Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа - РИА Новости, 25.03.2025

Bloomberg: учительские профсоюзы США подали в суд на администрацию Трампа

Крупнейшие профсоюзы учителей США и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подали в суд на администрацию президента страны... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:19:00+03:00

2025-03-25T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Крупнейшие профсоюзы учителей США и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) подали в суд на администрацию президента страны Дональда Трампа из-за его инициативы по ликвидации министерства образования, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы. Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. По данным агентства, после этого иски в суды подали сразу две группы: один — совместно от Национальной ассоциации образования (NEA) и NAACP в Мэриленде, другой — от Федерации американских учителей (AFT) в федеральный суд Массачусетса. Обе жалобы направлены против Трампа и министра образования Линды Макмэхон. Ранее аналогичный иск был подан рядом штатов под управлением демократической партии. "Действия администрации представляют собой фактический демонтаж министерства по президентскому указу", — говорится в иске, поданном в федеральный суд Мэриленда. Как пишет агентство, с начала второго срока Трампа из ведомства уволена почти половина сотрудников, а только в марте работу потеряли более 1,3 тысячи человек. Авторы жалобы утверждают, что уже отменено как минимум 1,5 миллиарда долларов контрактов и грантов на исследования, подготовку кадров и программы по привлечению учителей. Также в исках говорится о планах Белого дома передать управление студенческими кредитами на сумму 1,6 триллиона долларов в ведение Администрации малого бизнеса, а программы поддержки учащихся с инвалидностью — министерству здравоохранения. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам. Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, однако в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства. В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи. Трамп, недовольный показателями американского образования, ранее грозил структуре полным закрытием.

https://ria.ru/20250225/profsojuzy-2001531990.html

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мэриленд

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в мире, сша, мэриленд, массачусетс, дональд трамп, стивен миллер, капитолий