https://ria.ru/20250325/proezd-2007155350.html
Бабушкина предложила сделать проезд в места протезирования бесплатным
Бабушкина предложила сделать проезд в места протезирования бесплатным - РИА Новости, 25.03.2025
Бабушкина предложила сделать проезд в места протезирования бесплатным
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области направили обращение в Государственную Думу с предложением организовать бесплатный проезд инвалидов к... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:17:00+03:00
2025-03-25T12:17:00+03:00
2025-03-25T12:17:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области направили обращение в Государственную Думу с предложением организовать бесплатный проезд инвалидов к месту протезирования и обратно при обеспечении электронным сертификатом, сообщила пресс-служба облпарламента. Решение было принято на заседании Заксобрания во вторник, оно состоялось под председательством спикера Людмилы Бабушкиной. Председатель Заксобрания отметила, что люди с ограниченными возможностями имеют право на протезирование и перемещение к месту лечения. Им оплачивают дорогу в обе стороны, также при необходимости им предоставляют сопровождение. Однако, подчеркнула Бабушкина, если при наличии электронного сертификата люди обращаются в учреждения других регионов, то это право пропадает. "Мы обратились с предложением установить компенсацию расходов на проезд инвалидов к месту протезирования. Это письмо направлено, в том числе, в другие регионы для рассмотрения. Я полагаю, что они нас поддержат, чтобы идентично включили возможность сопровождения туда и обратно для людей с ограниченными возможностями здоровья при проведении протезирования. Конечно, сам человек должен выбрать, где он считает, что ему помогут лучше и окажут более качественную помощь — в нашем или в другом регионе", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Спикер Заксобрания отметила, что в первую очередь решение проблемы будет актуальным для участников специальной военной операции. В облпарламенте напомнили, что о необходимости подготовки обращения депутаты говорили на выездном заседании комитета по социальной политике, оно состоялось в декабре 2024 года. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут посредством электронного сертификата приобретать технические средства реабилитации без привязки к месту прописки или проживания. При этом в ряде случаев инвалидам требуется протезирование, изготовление или ремонт технических средств реабилитации в других регионах. Однако на данный момент законодательством не предусмотрено обеспечение бесплатного проезда инвалида к месту нахождения выбранной им организации, предоставляющей технические средства реабилитации.
https://ria.ru/20250325/sotspodderzhka-2007154556.html
https://ria.ru/20250324/zso-2006970381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила бабушкина
Свердловская область , Людмила Бабушкина
Бабушкина предложила сделать проезд в места протезирования бесплатным
ЗСО Свердловской области предложило бесплатный проезд в центры протезирования
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области направили обращение в Государственную Думу с предложением организовать бесплатный проезд инвалидов к месту протезирования и обратно при обеспечении электронным сертификатом, сообщила пресс-служба облпарламента.
Решение было принято на заседании Заксобрания во вторник, оно состоялось под председательством спикера Людмилы Бабушкиной
.
Председатель Заксобрания отметила, что люди с ограниченными возможностями имеют право на протезирование и перемещение к месту лечения. Им оплачивают дорогу в обе стороны, также при необходимости им предоставляют сопровождение. Однако, подчеркнула Бабушкина, если при наличии электронного сертификата люди обращаются в учреждения других регионов, то это право пропадает.
"Мы обратились с предложением установить компенсацию расходов на проезд инвалидов к месту протезирования. Это письмо направлено, в том числе, в другие регионы для рассмотрения. Я полагаю, что они нас поддержат, чтобы идентично включили возможность сопровождения туда и обратно для людей с ограниченными возможностями здоровья при проведении протезирования. Конечно, сам человек должен выбрать, где он считает, что ему помогут лучше и окажут более качественную помощь — в нашем или в другом регионе", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Спикер Заксобрания отметила, что в первую очередь решение проблемы будет актуальным для участников специальной военной операции.
В облпарламенте напомнили, что о необходимости подготовки обращения депутаты говорили на выездном заседании комитета по социальной политике, оно состоялось в декабре 2024 года. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут посредством электронного сертификата приобретать технические средства реабилитации без привязки к месту прописки или проживания. При этом в ряде случаев инвалидам требуется протезирование, изготовление или ремонт технических средств реабилитации в других регионах. Однако на данный момент законодательством не предусмотрено обеспечение бесплатного проезда инвалида к месту нахождения выбранной им организации, предоставляющей технические средства реабилитации.