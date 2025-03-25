https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html

Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область

Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область - РИА Новости, 25.03.2025

Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского солдата, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область в 2024... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:09:00+03:00

2025-03-25T12:09:00+03:00

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специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского солдата, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 21 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 38-летнего солдата Владимира Юрова. Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что вечером 6 сентября 2024 года Юров незаконно вторгся на боевом бронеавтомобиле на территорию Кореневского района Курской области, после чего проследовал в сторону поселения Дуровка. Вместе с другими боевиками он участвовал в блокировании населенного пункта, удерживал наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, запрещал им свободно передвигаться, препятствовал эвакуации.Юров был задержан российскими военнослужащими."Суд назначил Юрову наказание на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.Как добавляется в Telegram-канале ГВСУ СК России, в курской деревне Дуровка он также "занимал частные домовладения, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению".

https://ria.ru/20250318/prigovor-2005652956.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)