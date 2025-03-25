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Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область - РИА Новости, 25.03.2025
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https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html
Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область
Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область - РИА Новости, 25.03.2025
Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского солдата, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область в 2024... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:09:00+03:00
2025-03-25T12:09:00+03:00
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происшествия
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украина
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского солдата, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 21 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 38-летнего солдата Владимира Юрова. Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что вечером 6 сентября 2024 года Юров незаконно вторгся на боевом бронеавтомобиле на территорию Кореневского района Курской области, после чего проследовал в сторону поселения Дуровка. Вместе с другими боевиками он участвовал в блокировании населенного пункта, удерживал наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, запрещал им свободно передвигаться, препятствовал эвакуации.Юров был задержан российскими военнослужащими."Суд назначил Юрову наказание на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.Как добавляется в Telegram-канале ГВСУ СК России, в курской деревне Дуровка он также "занимал частные домовладения, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению".
https://ria.ru/20250318/prigovor-2005652956.html
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область

Украинский солдат Юров получил 15 лет за участие во вторжении в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского солдата, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 21 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 38-летнего солдата Владимира Юрова. Он признан виновным по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что вечером 6 сентября 2024 года Юров незаконно вторгся на боевом бронеавтомобиле на территорию Кореневского района Курской области, после чего проследовал в сторону поселения Дуровка. Вместе с другими боевиками он участвовал в блокировании населенного пункта, удерживал наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, запрещал им свободно передвигаться, препятствовал эвакуации.
Юров был задержан российскими военнослужащими.
«
"Суд назначил Юрову наказание на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Как добавляется в Telegram-канале ГВСУ СК России, в курской деревне Дуровка он также "занимал частные домовладения, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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