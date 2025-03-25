https://ria.ru/20250325/prigovor-2007146433.html

Суд вынес приговор по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году

Суд вынес приговор по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году - РИА Новости, 25.03.2025

Суд вынес приговор по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году

Основной собственник кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, Михаил Федяев получил 3,5 года условно, передаёт корреспондент РИА Новости РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:47:00+03:00

2025-03-25T11:47:00+03:00

2025-03-25T12:24:00+03:00

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КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Основной собственник кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, Михаил Федяев получил 3,5 года условно, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово. Рассмотрение уголовного дела в отношении основного собственника шахты "Листвяжная" Федяева, а также бывших гендиректора и техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и Антона Якутова, обвиняемых по ч.2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) началось в 2023 году. Все три фигуранта своей вины по делу не признали. Сторона обвинения полагает, что Алексеев "не желал, но сознательно допускал наступление тяжких последствий и аварии, крупного ущерба с достаточным тому основанием легкомысленно рассчитывал на их предотвращение". Аналогичные обвинения прозвучали в отношении Федяева и Якутова. "Федяева Михаила Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок 1 год 6 месяцев", - сказала судья. Она уточнила, что наказание Федяеву считается условным с испытательным сроком 1 год. "Алексеева Геннадия Фёдоровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок два года", - сказала судья. "Якутова Антона Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок 1 год 6 месяцев", - добавила судья. Она уточнила, что Алексееву и Якутову назначено отбывание наказания в колонии общего режима. Кроме того, как сообщается на сайте СК РФ, ведомство установило, что руководители "СДС-Уголь" для получения "максимальной прибыли" от деятельности дочернего общества ООО "Шахта Листвяжная", "злоупотребляя полномочиями, не исполнили свои обязанности по обеспечению благоприятных и безопасных условий труда для работников шахты".В ведомстве подчеркнули, что фигуранты уголовного дела не выполняли мероприятия, предусмотренные комплексной программой повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях АО ХК "СДС-Уголь" на 2021-2023 годы. Отмечается, что ежедневно они требовали от работников шахты выполнения плана по добыче угля при наличии нарушений требований промышленной безопасности в выработках лавы № 823 шахты.Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.

https://ria.ru/20220824/kuzbass-1811860543.html

https://ria.ru/20241220/jakutija-1990306104.html

https://ria.ru/20241119/arest-1984688854.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, михаил федяев, сдс-уголь