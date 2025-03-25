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Суд вынес приговор по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году - РИА Новости, 25.03.2025
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11:47 25.03.2025 (обновлено: 12:24 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/prigovor-2007146433.html
Суд вынес приговор по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году
Суд вынес приговор по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году - РИА Новости, 25.03.2025
Суд вынес приговор по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году
Основной собственник кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, Михаил Федяев получил 3,5 года условно, передаёт корреспондент РИА Новости РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:47:00+03:00
2025-03-25T12:24:00+03:00
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
михаил федяев
сдс-уголь
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КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Основной собственник кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, Михаил Федяев получил 3,5 года условно, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово. Рассмотрение уголовного дела в отношении основного собственника шахты "Листвяжная" Федяева, а также бывших гендиректора и техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и Антона Якутова, обвиняемых по ч.2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) началось в 2023 году. Все три фигуранта своей вины по делу не признали. Сторона обвинения полагает, что Алексеев "не желал, но сознательно допускал наступление тяжких последствий и аварии, крупного ущерба с достаточным тому основанием легкомысленно рассчитывал на их предотвращение". Аналогичные обвинения прозвучали в отношении Федяева и Якутова. "Федяева Михаила Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок 1 год 6 месяцев", - сказала судья. Она уточнила, что наказание Федяеву считается условным с испытательным сроком 1 год. "Алексеева Геннадия Фёдоровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок два года", - сказала судья. "Якутова Антона Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок 1 год 6 месяцев", - добавила судья. Она уточнила, что Алексееву и Якутову назначено отбывание наказания в колонии общего режима. Кроме того, как сообщается на сайте СК РФ, ведомство установило, что руководители "СДС-Уголь" для получения "максимальной прибыли" от деятельности дочернего общества ООО "Шахта Листвяжная", "злоупотребляя полномочиями, не исполнили свои обязанности по обеспечению благоприятных и безопасных условий труда для работников шахты".В ведомстве подчеркнули, что фигуранты уголовного дела не выполняли мероприятия, предусмотренные комплексной программой повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях АО ХК "СДС-Уголь" на 2021-2023 годы. Отмечается, что ежедневно они требовали от работников шахты выполнения плана по добыче угля при наличии нарушений требований промышленной безопасности в выработках лавы № 823 шахты.Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, михаил федяев, сдс-уголь
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Михаил Федяев, СДС-Уголь
Суд вынес приговор по делу об аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году

Основной собственник шахты "Листвяжная" Федяев получил 3,5 года условно

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкВладелец "СДС-Уголь" и шахты "Листвяжная" Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове
Владелец СДС-Уголь и шахты Листвяжная Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Данил Айкин
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Владелец "СДС-Уголь" и шахты "Листвяжная" Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Основной собственник кузбасской шахты "Листвяжная", где в 2021 году погиб 51 человек, Михаил Федяев получил 3,5 года условно, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.
Рассмотрение уголовного дела в отношении основного собственника шахты "Листвяжная" Федяева, а также бывших гендиректора и техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и Антона Якутова, обвиняемых по ч.2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) началось в 2023 году. Все три фигуранта своей вины по делу не признали.
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Сторона обвинения полагает, что Алексеев "не желал, но сознательно допускал наступление тяжких последствий и аварии, крупного ущерба с достаточным тому основанием легкомысленно рассчитывал на их предотвращение". Аналогичные обвинения прозвучали в отношении Федяева и Якутова.
"Федяева Михаила Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок 1 год 6 месяцев", - сказала судья.
Она уточнила, что наказание Федяеву считается условным с испытательным сроком 1 год.
"Алексеева Геннадия Фёдоровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок два года", - сказала судья.
"Якутова Антона Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов на срок 1 год 6 месяцев", - добавила судья.
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Она уточнила, что Алексееву и Якутову назначено отбывание наказания в колонии общего режима.
Кроме того, как сообщается на сайте СК РФ, ведомство установило, что руководители "СДС-Уголь" для получения "максимальной прибыли" от деятельности дочернего общества ООО "Шахта Листвяжная", "злоупотребляя полномочиями, не исполнили свои обязанности по обеспечению благоприятных и безопасных условий труда для работников шахты".
В ведомстве подчеркнули, что фигуранты уголовного дела не выполняли мероприятия, предусмотренные комплексной программой повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях АО ХК "СДС-Уголь" на 2021-2023 годы. Отмечается, что ежедневно они требовали от работников шахты выполнения плана по добыче угля при наличии нарушений требований промышленной безопасности в выработках лавы № 823 шахты.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
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