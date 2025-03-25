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Президент Палестины посетит Москву 9 мая - РИА Новости, 25.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:24 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/prezident-2007207258.html
Президент Палестины посетит Москву 9 мая
Президент Палестины посетит Москву 9 мая - РИА Новости, 25.03.2025
Президент Палестины посетит Москву 9 мая
Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол Палестины в России... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:24:00+03:00
2025-03-25T15:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
палестина
россия
москва
махмуд аббас
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль. "Президент Аббас будет 9 мая. Он приедет. Мы послали официальное письмо в Кремль, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях", - сказал он. Ранее посол Палестины в РФ сообщил, что Аббас получил приглашение посетить Россию на 80-летие Победы, выразив надежду, что он сможет посетить Москву.
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палестина, россия, москва, махмуд аббас
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Палестина, Россия, Москва, Махмуд Аббас
Президент Палестины посетит Москву 9 мая

Президент Палестины Аббас примет участие в мероприятиях, приуроченных к 9 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.
"Президент Аббас будет 9 мая. Он приедет. Мы послали официальное письмо в Кремль, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях", - сказал он.
Ранее посол Палестины в РФ сообщил, что Аббас получил приглашение посетить Россию на 80-летие Победы, выразив надежду, что он сможет посетить Москву.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПалестинаРоссияМоскваМахмуд Аббас
 
 
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