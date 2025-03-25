https://ria.ru/20250325/prezident-2007207258.html

Президент Палестины посетит Москву 9 мая

Президент Палестины посетит Москву 9 мая - РИА Новости, 25.03.2025

Президент Палестины посетит Москву 9 мая

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол Палестины в России... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:24:00+03:00

2025-03-25T15:24:00+03:00

2025-03-25T15:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

палестина

россия

москва

махмуд аббас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_f893869a339179fe09f506b8b11797b2.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Москве, сообщил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль. "Президент Аббас будет 9 мая. Он приедет. Мы послали официальное письмо в Кремль, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях", - сказал он. Ранее посол Палестины в РФ сообщил, что Аббас получил приглашение посетить Россию на 80-летие Победы, выразив надежду, что он сможет посетить Москву.

https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html

палестина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

палестина, россия, москва, махмуд аббас