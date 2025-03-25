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Снигирь, Цыганов, Борисов – главные герои "Ники": как раздали награды - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:23 25.03.2025 (обновлено: 13:11 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/premiya-2007128456.html
Снигирь, Цыганов, Борисов – главные герои "Ники": как раздали награды
Снигирь, Цыганов, Борисов – главные герои "Ники": как раздали награды - РИА Новости, 25.03.2025
Снигирь, Цыганов, Борисов – главные герои "Ники": как раздали награды
Звезды российского кино собрались в понедельник вечером в московском театре "Маска". Здесь прошла 38-ая торжественная церемония вручения премии "Ника". Актеры... РИА Новости, 25.03.2025
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культура
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Звезды российского кино собрались в понедельник вечером в московском театре "Маска". Здесь прошла 38-ая торжественная церемония вручения премии "Ника". Актеры ослепительно улыбались в элегантных вечерних нарядах. А некоторые возвращались домой с заветными крылатыми статуэтками. Подробнее — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Культура-Важное, Культура, Фото - Культура, НИКА, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Знаменитости, Ника (премия), Евгения Добровольская (актриса), Андрей Кончаловский, Юрий Борисов (режиссер)
Снигирь, Цыганов, Борисов – главные герои "Ники": как раздали награды

Фильм "Мастер и Маргарита" стал триумфатором 38-й церемонии кинопремии "Ника"

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Звезды российского кино собрались в понедельник вечером в московском театре "Маска". Здесь прошла 38-ая торжественная церемония вручения премии "Ника". Актеры ослепительно улыбались в элегантных вечерних нарядах. А некоторые возвращались домой с заветными крылатыми статуэтками. Подробнее — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Главную Нику — в номинации "Лучший игровой фильм" — получила картина "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Об этом на церемонии сообщил Андрей Кончаловский.

Участники съемочной группы, получившие награду в номинации Лучший игровой фильм (фильм Мастер и Маргарита), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Главную Нику — в номинации "Лучший игровой фильм" — получила картина "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Об этом на церемонии сообщил Андрей Кончаловский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сам президент Российской академии кинематографических искусств получил награду в номинации "Лучшая сценарная работа". На церемонию он приехал с женой — актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Юлия элегантно смотрелась в брючном костюме и мужском галстуке.

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Сам президент Российской академии кинематографических искусств получил награду в номинации "Лучшая сценарная работа". На церемонию он приехал с женой — актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Юлия элегантно смотрелась в брючном костюме и мужском галстуке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Цыганов разделил награду в номинации "Лучший актер" с Юрой Борисовым, который был отмечен за роль в фильме Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето". Артисты символически "чокнулись" статуэтками на сцене.

Актеры Евгений Цыганов и Юрий Борисов, получившие награду в номинации Лучшая мужская роль, на 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Цыганов разделил награду в номинации "Лучший актер" с Юрой Борисовым, который был отмечен за роль в фильме Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето". Артисты символически "чокнулись" статуэтками на сцене.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юлия Снигирь, которую отметили в номинации "Лучшая актриса", со сцены поблагодарила свою ушедшую из жизни коллегу Евгению Добровольскую за помощь в подготовке к роли Маргариты.

Платье Снигирь на церемонии было, пожалуй, самым заметным и шикарным.

Актриса напоминала в нем древнегреческую богиню Нику.

Актриса Юлия Снигирь, получившая награду в номинации Лучшая женская роль (фильм Мастер и Маргарита), и Евгений Цыганов, получивший награду в номинации Лучшая мужская роль (фильм Мастер и Маргарита), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Юлия Снигирь, которую отметили в номинации "Лучшая актриса", со сцены поблагодарила свою ушедшую из жизни коллегу Евгению Добровольскую за помощь в подготовке к роли Маргариты.

Платье Снигирь на церемонии было, пожалуй, самым заметным и шикарным.

Актриса напоминала в нем древнегреческую богиню Нику.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актеры Роман Мадянов ("Любовь Советского Союза") и Евгения Добровольская ("Хуже всех") получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет.

Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.

38-я церемония вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Актеры Роман Мадянов ("Любовь Советского Союза") и Евгения Добровольская ("Хуже всех") получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет.

Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В этом году на "Нике" новая номинация — "Лучший сериал". Им был назван "Плевако" Анны Матисон с Сергеем Безруковым в роли легендарного адвоката.

За эту награду также боролись "Дети перемен", "Первый номер", "Преступление и наказание", "Столыпин" и "Трасса".

Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон, получившие награду в номинации Лучший сериал (сериал Плевако), на 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

В этом году на "Нике" новая номинация — "Лучший сериал". Им был назван "Плевако" Анны Матисон с Сергеем Безруковым в роли легендарного адвоката.

За эту награду также боролись "Дети перемен", "Первый номер", "Преступление и наказание", "Столыпин" и "Трасса".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ведущими торжественной церемонии были звезды сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Ника Здорик и Сергей Городничий, Елизавета Ищенко ("Трасса") и Кузьма Сапрыкин ("Мы рожаем!"), Федор Федотов ("Любовь Советского Союза") и Тина Стойилкович ("Наступит лето"), Ксения Трейстер и Александр Зарядин ("Натали и Александр").

На фото: актрисы Ника Здорик (слева) и Ксения Трейстер.

Актрисы Ника Здорик и Ксения Трейстер перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Ведущими торжественной церемонии были звезды сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Ника Здорик и Сергей Городничий, Елизавета Ищенко ("Трасса") и Кузьма Сапрыкин ("Мы рожаем!"), Федор Федотов ("Любовь Советского Союза") и Тина Стойилкович ("Наступит лето"), Ксения Трейстер и Александр Зарядин ("Натали и Александр").

На фото: актрисы Ника Здорик (слева) и Ксения Трейстер.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Мария Лисовая продемонстрировала прекрасную фигуру, надев черное обтягивающее бархатное платье с откровенным вырезом на спине.

Актриса Мария Лисовая перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Актриса Мария Лисовая продемонстрировала прекрасную фигуру, надев черное обтягивающее бархатное платье с откровенным вырезом на спине.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

У актеров и супругов Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой в этот вечер было явно отличное настроение. Такие улыбки не сыграешь.

Актеры и супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

У актеров и супругов Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой в этот вечер было явно отличное настроение. Такие улыбки не сыграешь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юра Борисов в смокинге и его жена Анна в бархатном закрытом черном платье с ниткой жемчуга на шее смотрелись как аристократы.

Актер Юрий Борисов с супругой Анной перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Юра Борисов в смокинге и его жена Анна в бархатном закрытом черном платье с ниткой жемчуга на шее смотрелись как аристократы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Александра Урсуляк тоже предпочла черный. На контрасте с легкой шифоновой юбкой интересно смотрелся верх наряда, отделанный перьями.

Актриса Александра Урсуляк перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Александра Урсуляк тоже предпочла черный. На контрасте с легкой шифоновой юбкой интересно смотрелся верх наряда, отделанный перьями.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

И еще одна поклонница черного — Анна Пересильд. Пятнадцатилетняя звезда "Слова пацана" выбрала довольно провокационный наряд со смелым декольте и полупрозрачным корсетом.

Актриса Анна Пересильд перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

И еще одна поклонница черного — Анна Пересильд. Пятнадцатилетняя звезда "Слова пацана" выбрала довольно провокационный наряд со смелым декольте и полупрозрачным корсетом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Равшана Куркова отдала предпочтение белоснежному костюму. В пиджаке, подчеркивающем тонкую талию, и легкой юбке актриса выглядела по-весеннему свежо и приятно.

Актриса Равшана Куркова с мамой Рано Кубаевой перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Равшана Куркова отдала предпочтение белоснежному костюму. В пиджаке, подчеркивающем тонкую талию, и легкой юбке актриса выглядела по-весеннему свежо и приятно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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13 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году. Это одна из главных национальных кинопремий, наряду с "Золотым орлом". Если "Орлов" раздает Национальная Академия кинематографических искусств и наук, основанная Никитой Михалковым, то за "Нику" отвечает Российская академия кинематографических искусств и ее президент Андрей Кончаловский.

На фото: актер Алексей Фатеев с супругой.

Актер Алексей Фатеев с супругой перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году. Это одна из главных национальных кинопремий, наряду с "Золотым орлом". Если "Орлов" раздает Национальная Академия кинематографических искусств и наук, основанная Никитой Михалковым, то за "Нику" отвечает Российская академия кинематографических искусств и ее президент Андрей Кончаловский.

На фото: актер Алексей Фатеев с супругой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Победителей определяют путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Лауреаты получают приз — статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

На фото: актриса Диана Милютина.

Актриса Диана Милютина перед началом 38-й церемонии вручения кинематографической премии Ника в театре Маска

Победителей определяют путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Лауреаты получают приз — статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

На фото: актриса Диана Милютина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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