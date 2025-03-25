Снигирь, Цыганов, Борисов – главные герои "Ники": как раздали награды

Фильм "Мастер и Маргарита" стал триумфатором 38-й церемонии кинопремии "Ника"
Главную Нику — в номинации "Лучший игровой фильм" — получила картина "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Об этом на церемонии сообщил Андрей Кончаловский.
Главную Нику — в номинации "Лучший игровой фильм" — получила картина "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова. Об этом на церемонии сообщил Андрей Кончаловский.
Сам президент Российской академии кинематографических искусств получил награду в номинации "Лучшая сценарная работа". На церемонию он приехал с женой — актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Юлия элегантно смотрелась в брючном костюме и мужском галстуке.
Сам президент Российской академии кинематографических искусств получил награду в номинации "Лучшая сценарная работа". На церемонию он приехал с женой — актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой. Юлия элегантно смотрелась в брючном костюме и мужском галстуке.
Цыганов разделил награду в номинации "Лучший актер" с Юрой Борисовым, который был отмечен за роль в фильме Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето". Артисты символически "чокнулись" статуэтками на сцене.
Цыганов разделил награду в номинации "Лучший актер" с Юрой Борисовым, который был отмечен за роль в фильме Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето". Артисты символически "чокнулись" статуэтками на сцене.
Юлия Снигирь, которую отметили в номинации "Лучшая актриса", со сцены поблагодарила свою ушедшую из жизни коллегу Евгению Добровольскую за помощь в подготовке к роли Маргариты.
Платье Снигирь на церемонии было, пожалуй, самым заметным и шикарным.
Актриса напоминала в нем древнегреческую богиню Нику.
Юлия Снигирь, которую отметили в номинации "Лучшая актриса", со сцены поблагодарила свою ушедшую из жизни коллегу Евгению Добровольскую за помощь в подготовке к роли Маргариты.
Платье Снигирь на церемонии было, пожалуй, самым заметным и шикарным.
Актриса напоминала в нем древнегреческую богиню Нику.
Актеры Роман Мадянов ("Любовь Советского Союза") и Евгения Добровольская ("Хуже всех") получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.
Актеры Роман Мадянов ("Любовь Советского Союза") и Евгения Добровольская ("Хуже всех") получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.
В этом году на "Нике" новая номинация — "Лучший сериал". Им был назван "Плевако" Анны Матисон с Сергеем Безруковым в роли легендарного адвоката.
За эту награду также боролись "Дети перемен", "Первый номер", "Преступление и наказание", "Столыпин" и "Трасса".
В этом году на "Нике" новая номинация — "Лучший сериал". Им был назван "Плевако" Анны Матисон с Сергеем Безруковым в роли легендарного адвоката.
За эту награду также боролись "Дети перемен", "Первый номер", "Преступление и наказание", "Столыпин" и "Трасса".
Ведущими торжественной церемонии были звезды сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Ника Здорик и Сергей Городничий, Елизавета Ищенко ("Трасса") и Кузьма Сапрыкин ("Мы рожаем!"), Федор Федотов ("Любовь Советского Союза") и Тина Стойилкович ("Наступит лето"), Ксения Трейстер и Александр Зарядин ("Натали и Александр").
На фото: актрисы Ника Здорик (слева) и Ксения Трейстер.
Ведущими торжественной церемонии были звезды сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" Ника Здорик и Сергей Городничий, Елизавета Ищенко ("Трасса") и Кузьма Сапрыкин ("Мы рожаем!"), Федор Федотов ("Любовь Советского Союза") и Тина Стойилкович ("Наступит лето"), Ксения Трейстер и Александр Зарядин ("Натали и Александр").
На фото: актрисы Ника Здорик (слева) и Ксения Трейстер.
Актриса Мария Лисовая продемонстрировала прекрасную фигуру, надев черное обтягивающее бархатное платье с откровенным вырезом на спине.
Актриса Мария Лисовая продемонстрировала прекрасную фигуру, надев черное обтягивающее бархатное платье с откровенным вырезом на спине.
У актеров и супругов Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой в этот вечер было явно отличное настроение. Такие улыбки не сыграешь.
У актеров и супругов Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой в этот вечер было явно отличное настроение. Такие улыбки не сыграешь.
Юра Борисов в смокинге и его жена Анна в бархатном закрытом черном платье с ниткой жемчуга на шее смотрелись как аристократы.
Юра Борисов в смокинге и его жена Анна в бархатном закрытом черном платье с ниткой жемчуга на шее смотрелись как аристократы.
Александра Урсуляк тоже предпочла черный. На контрасте с легкой шифоновой юбкой интересно смотрелся верх наряда, отделанный перьями.
Александра Урсуляк тоже предпочла черный. На контрасте с легкой шифоновой юбкой интересно смотрелся верх наряда, отделанный перьями.
И еще одна поклонница черного — Анна Пересильд. Пятнадцатилетняя звезда "Слова пацана" выбрала довольно провокационный наряд со смелым декольте и полупрозрачным корсетом.
И еще одна поклонница черного — Анна Пересильд. Пятнадцатилетняя звезда "Слова пацана" выбрала довольно провокационный наряд со смелым декольте и полупрозрачным корсетом.
Равшана Куркова отдала предпочтение белоснежному костюму. В пиджаке, подчеркивающем тонкую талию, и легкой юбке актриса выглядела по-весеннему свежо и приятно.
Равшана Куркова отдала предпочтение белоснежному костюму. В пиджаке, подчеркивающем тонкую талию, и легкой юбке актриса выглядела по-весеннему свежо и приятно.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году. Это одна из главных национальных кинопремий, наряду с "Золотым орлом". Если "Орлов" раздает Национальная Академия кинематографических искусств и наук, основанная Никитой Михалковым, то за "Нику" отвечает Российская академия кинематографических искусств и ее президент Андрей Кончаловский.
На фото: актер Алексей Фатеев с супругой.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году. Это одна из главных национальных кинопремий, наряду с "Золотым орлом". Если "Орлов" раздает Национальная Академия кинематографических искусств и наук, основанная Никитой Михалковым, то за "Нику" отвечает Российская академия кинематографических искусств и ее президент Андрей Кончаловский.
На фото: актер Алексей Фатеев с супругой.
Победителей определяют путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Лауреаты получают приз — статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
На фото: актриса Диана Милютина.
Победителей определяют путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Лауреаты получают приз — статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
На фото: актриса Диана Милютина.