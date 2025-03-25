Снигирь, Цыганов, Борисов – главные герои "Ники": как раздали награды

Юлия Снигирь, которую отметили в номинации "Лучшая актриса", со сцены поблагодарила свою ушедшую из жизни коллегу Евгению Добровольскую за помощь в подготовке к роли Маргариты.

Платье Снигирь на церемонии было, пожалуй, самым заметным и шикарным.

Актриса напоминала в нем древнегреческую богиню Нику.