https://ria.ru/20250325/premer-2007211234.html

Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме

Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме - РИА Новости, 25.03.2025

Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме

Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, признавшегося в алкоголизме. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:39:00+03:00

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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, признавшегося в алкоголизме. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. "Я думаю, господин министр, что хорошо было бы отправить в отпуск господина заместителя министра Шейну до момента полного выяснения дела", - сказал Туск, обращаясь к главе МИД Радославу Сикорскому перед началом заседания Кабмина. "Моя роль не состоит в оценке, не скажу обвинений, но критических замечаний, но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах", - добавил он. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.

https://ria.ru/20250325/alkogolizm-2007208944.html

https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html

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в мире, польша, дональд туск, радослав сикорский, нато