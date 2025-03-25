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Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме - РИА Новости, 25.03.2025
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15:39 25.03.2025 (обновлено: 15:46 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/premer-2007211234.html
Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме
Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме - РИА Новости, 25.03.2025
Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме
Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, признавшегося в алкоголизме. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:39:00+03:00
2025-03-25T15:46:00+03:00
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польша
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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, признавшегося в алкоголизме. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. "Я думаю, господин министр, что хорошо было бы отправить в отпуск господина заместителя министра Шейну до момента полного выяснения дела", - сказал Туск, обращаясь к главе МИД Радославу Сикорскому перед началом заседания Кабмина. "Моя роль не состоит в оценке, не скажу обвинений, но критических замечаний, но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах", - добавил он. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
https://ria.ru/20250325/alkogolizm-2007208944.html
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в мире, польша, дональд туск, радослав сикорский, нато
В мире, Польша, Дональд Туск, Радослав Сикорский, НАТО
Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме

Премьер Польши Туск приказал отправить в отпуск замглавы МИД Шейну

© Getty Images / NurPhoto/Klaudia RadeckaАнджей Шейна
Анджей Шейна - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Klaudia Radecka
Анджей Шейна. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, признавшегося в алкоголизме.
Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме.
Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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"Я думаю, господин министр, что хорошо было бы отправить в отпуск господина заместителя министра Шейну до момента полного выяснения дела", - сказал Туск, обращаясь к главе МИД Радославу Сикорскому перед началом заседания Кабмина.
"Моя роль не состоит в оценке, не скажу обвинений, но критических замечаний, но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах", - добавил он.
По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО.
В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
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В миреПольшаДональд ТускРадослав СикорскийНАТО
 
 
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