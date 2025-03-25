https://ria.ru/20250325/premer-2007211234.html
Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме
Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме - РИА Новости, 25.03.2025
Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме
Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, признавшегося в алкоголизме. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:39:00+03:00
2025-03-25T15:39:00+03:00
2025-03-25T15:46:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
радослав сикорский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007213952_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_87c31f04c211d55680fa133469034d3f.jpg
ВАРШАВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, признавшегося в алкоголизме. Ранее Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем. Во вторник он сделал официальное заявление, в котором признался в алкоголизме. "Я думаю, господин министр, что хорошо было бы отправить в отпуск господина заместителя министра Шейну до момента полного выяснения дела", - сказал Туск, обращаясь к главе МИД Радославу Сикорскому перед началом заседания Кабмина. "Моя роль не состоит в оценке, не скажу обвинений, но критических замечаний, но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах", - добавил он. По данным издания "Виртуальная Польша", агентство внутренней безопасности проверяет, может ли Шейна иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направление.
https://ria.ru/20250325/alkogolizm-2007208944.html
https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007213952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d8c0d819c9662c0bc7f9de814220d21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дональд туск, радослав сикорский, нато
В мире, Польша, Дональд Туск, Радослав Сикорский, НАТО
Туск отправил в отпуск замглавы МИД Польши, признавшегося в алкоголизме
Премьер Польши Туск приказал отправить в отпуск замглавы МИД Шейну