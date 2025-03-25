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После взрыва в многоэтажке в Махачкале организовали проверку

После взрыва в многоэтажке в Махачкале организовали проверку - РИА Новости, 25.03.2025

После взрыва в многоэтажке в Махачкале организовали проверку

Прокуратура Дагестана сообщила, что организовала проверку в связи с возгоранием газовоздушной смеси в квартире многоэтажного жилого дома в Махачкале. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:47:00+03:00

2025-03-25T09:47:00+03:00

2025-03-25T10:10:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

ленинский район

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура Дагестана сообщила, что организовала проверку в связи с возгоранием газовоздушной смеси в квартире многоэтажного жилого дома в Махачкале."Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием в многоквартирном доме в Махачкале. По предварительным данным, 25 марта 2025 года, примерно в 9 часов, произошло возгорание газовоздушной смеси в квартире многоэтажного жилого дома по ул. Гапцахская г. Махачкала", - сообщается в Telegram-канале ведомства.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехали зампрокурора Дагестана Алексей Родивилов и прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров."В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", - подчеркнули в ведомстве.По данным МЧС, в результате взрыва газа пострадали два человека.

https://ria.ru/20250325/pozhar-2007112922.html

махачкала

ленинский район

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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T09:47 true PT1M31S

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, ленинский район