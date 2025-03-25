https://ria.ru/20250325/polsha-2007134199.html
Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме - РИА Новости, 25.03.2025
Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает алкоголизмом. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:59:00+03:00
2025-03-25T10:59:00+03:00
2025-03-25T11:16:00+03:00
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ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает алкоголизмом."Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем", — отметил дипломат.Замглавы польского МИД попросил прощения у тех, кого коснулась его проблема."Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю", — добавил Шейна.По данным издания "Виртуальная Польша" Агентство внутренней безопасности проверяет, может ли он иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.
https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html
https://ria.ru/20250224/skandal-2001202744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нато, мид польши
В мире, Польша, НАТО, МИД Польши
Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
Замглавы МИД Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме
ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает алкоголизмом.
"Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем", — отметил дипломат.
Шейна несколько раз в публичных местах испытывал трудности с координацией движений и речью, это породило подозрения в злоупотреблении алкоголем.
Замглавы польского МИД попросил прощения у тех, кого коснулась его проблема.
«
"Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю", — добавил Шейна.
По данным издания "Виртуальная Польша" Агентство внутренней безопасности проверяет, может ли он иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО
.
В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.