https://ria.ru/20250325/polsha-2007134199.html

Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме

Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме - РИА Новости, 25.03.2025

Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает алкоголизмом. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:59:00+03:00

2025-03-25T10:59:00+03:00

2025-03-25T11:16:00+03:00

в мире

польша

нато

мид польши

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007128632_0:374:2977:2048_1920x0_80_0_0_691a911dd40412f391f49f3a89960297.jpg

ВАРШАВА, 25 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает алкоголизмом."Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем", — отметил дипломат.Замглавы польского МИД попросил прощения у тех, кого коснулась его проблема."Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю", — добавил Шейна.По данным издания "Виртуальная Польша" Агентство внутренней безопасности проверяет, может ли он иметь доступ к сверхсекретной информации, связанной также с НАТО. В МИД Польши Шейна отвечает за африканское и ближневосточное направления.

https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html

https://ria.ru/20250224/skandal-2001202744.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, нато, мид польши