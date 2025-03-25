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Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце марта - РИА Новости, 25.03.2025
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04:47 25.03.2025 (обновлено: 11:10 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/pogoda-2007087936.html
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце марта
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце марта - РИА Новости, 25.03.2025
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце марта
Погода в центре европейской России в конце марта будет на шесть градусов выше нормы, воздух прогреется до 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T04:47:00+03:00
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общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Погода в центре европейской России в конце марта будет на шесть градусов выше нормы, воздух прогреется до 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В выходные температура уже будет приближаться к 15-градусной отметке. В субботу и воскресенье — умеренная погода. Ночью — положительная температура три-пять градусов, дневные температуры — семь-девять, а вот с четверга — уже десятиградусные значения. В пятницу — 10-12, а в выходные — 15 градусов", — сказал он.По словам Вильфанда, погода при этом будет облачной, но сильных дождей после вторника ждать не стоит. Синоптик отметил, что температура поднимется не из-за солнечной энергии, а благодаря переносу теплых воздушных масс.При этом к концу недели ожидается температура на шесть градусов выше нормы, заключил собеседник агентства.
https://realty.ria.ru/20250320/vrach-2005912328.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце марта

Вильфанд: в европейской России в конце марта будет на шесть градусов выше нормы

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Погода в центре европейской России в конце марта будет на шесть градусов выше нормы, воздух прогреется до 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В выходные температура уже будет приближаться к 15-градусной отметке. В субботу и воскресенье — умеренная погода. Ночью — положительная температура три-пять градусов, дневные температуры — семь-девять, а вот с четверга — уже десятиградусные значения. В пятницу — 10-12, а в выходные — 15 градусов", — сказал он.
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По словам Вильфанда, погода при этом будет облачной, но сильных дождей после вторника ждать не стоит. Синоптик отметил, что температура поднимется не из-за солнечной энергии, а благодаря переносу теплых воздушных масс.
При этом к концу недели ожидается температура на шесть градусов выше нормы, заключил собеседник агентства.
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