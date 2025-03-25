https://ria.ru/20250325/pogoda-2007087936.html

Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце марта

Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце марта - РИА Новости, 25.03.2025

Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в конце марта

Погода в центре европейской России в конце марта будет на шесть градусов выше нормы, воздух прогреется до 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T04:47:00+03:00

2025-03-25T04:47:00+03:00

2025-03-25T11:10:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Погода в центре европейской России в конце марта будет на шесть градусов выше нормы, воздух прогреется до 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В выходные температура уже будет приближаться к 15-градусной отметке. В субботу и воскресенье — умеренная погода. Ночью — положительная температура три-пять градусов, дневные температуры — семь-девять, а вот с четверга — уже десятиградусные значения. В пятницу — 10-12, а в выходные — 15 градусов", — сказал он.По словам Вильфанда, погода при этом будет облачной, но сильных дождей после вторника ждать не стоит. Синоптик отметил, что температура поднимется не из-за солнечной энергии, а благодаря переносу теплых воздушных масс.При этом к концу недели ожидается температура на шесть градусов выше нормы, заключил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20250320/vrach-2005912328.html

https://ria.ru/20250324/rezina-2002487781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр